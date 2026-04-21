Kako prepoznati otrovane staklenke dječje hrane?

Staklenke dječje hrane HiPP kontaminirane otrovom za štakore do sad je pronađena u tri zemlje. Riječ je o ucjeni, a to nije prvi takav slučaj. Evo što do sad znamo.
"HiPP je žrtva ucjene", poručili su na početku priopćenja iz ovog velikog njemačkog proizvođača dječje hrane. Tijekom vikenda u Austriji, Češkoj i Slovačkoj pojavile su se staklenke dječje hrane čiji je sadržaj bio kontaminiran otrovom za štakore. Austrijska državna agencija za sigurnost hrane AGES izdala je upozorenje, a lanac supermarketa SPAR pokrenuo je povlačenje proizvoda. Policija intenzivno traga za počiniteljem ili počiniteljima.
Kriminalistička policija u Ingolstadtu objavila je u ponedjeljak, na upit DW-a, da se vodi istraga protiv nepoznate osobe zbog "sumnje na pokušaj ucjene". Ta policijska uprava je nadležna jer je sjedište HiPP-a u jugoistočnom njemačkom gradu Pfaffenhofen an der Ilm. Policija je izvijestila o pet zaplijenjenih staklenki u tri zemlje.
Prva staklenka pojavila se u blizini Eisenstadta u Gradišću, najistočnijoj austrijskoj saveznoj pokrajini. Prve laboratorijske analize pokazale su da je staklenka od 190 grama s mrkvom i krumpirom kontaminirana otrovom za štakore. Austrijske novine "Krone" u utorak su objavile da su pronašle i zaplijenile još jednu staklenku.
Još dvije kontaminirane staklenke otkrivene su u supermarketu u češkom gradu Brnu. Tamošnje državno odvjetništvo, prema lokalnim medijima, reklo je da su obje staklenke označene bijelom naljepnicom s crvenim krugom, kako je navodni počinitelj opisao u e-poruci. Takva oznaka navodi se u priopćenju za javnost AGES-a. Kontaminirane staklenke pronađene su i u gradu Dunajská Streda na jugu Slovačke.
Kako prepoznati otrovane staklenke?
Svim staklenkama zajedničko je bilo da su poklopci bili oštećeni i da se karakterističan "plop" više nije čuo pri otvaranju. Dječja hrana, kao i mnoge druge namirnice, puni se vruća u staklenke i zatvara se navojnim čepom, čime se stvara negativni tlak pri hlađenju.
Zvuk "plop" pri otvaranju potvrđuje da staklenka nije otvarana od punjenja. Prema tvrtki HiPP, radi se o "kriminalnim vanjskim manipulacijama" koje su se morale dogoditi izvan tvorničkog kruga.
Kriminalistička policija u Ingolstadtu savjetuje da se pri otvaranju obrati pozornost na poznati zvuk, da se pomiriše sadržaj staklenke te da se u slučaju bilo kakvih nepravilnosti obavijesti lokalna policija te da se djeci nikada ne daje sumnjiva dječja hrana. Slične preporuke dao je i proizvođač.
Raniji slučajevi
U jednom od najpoznatijih slučajeva, počinitelj je bio policajac iz britanske kriminalističke policije Scotland Yarda, Rodney Whitchelo je 1988. i 1989. kupio dječju hranu, kontaminirao je kemikalijama ili žiletima, a zatim vratio staklenke na police. Od proizvođača je tražio četiri milijuna funti, a 1990. osuđen je na 17 godina zatvora. Taj i drugi slučajevi u 1980-ima na kraju su doveli do uvođenja spomenutog "plop" zatvarača koji su sigurniji od pokušaja otvaranja.
Godine 2017. u Friedrichshafenu na Bodenskom jezeru u jugozapadnoj Njemačkoj pojavilo se nekoliko staklenki dječje hrane kontaminirane antifrizom, uvijek u potencijalno smrtonosnoj dozi. Počinitelj je potom pokušao ucijeniti lanac supermarketa za oko dvanaest milijuna eura. Nakon nekoliko sudskih postupaka, trenutno služi zatvorsku kaznu od deset godina i šest mjeseci.
U Velikoj Britaniji je 2018. kriminalac pokušao iznuditi 1,4 milijuna funti u bitcoinima. Prije toga je kontaminirao nekoliko staklenki metalnim dijelovima, a prijetio je i da će druge kontaminirati, između ostalog, salmonelom. Videozapisi iz supermarketa potom su doveli do počinitelja. U jesen 2020. osuđen je na 14 godina zatvora, od čega tri godine za drugo kazneno djelo.
Prošlog ljeta u Poljskoj je uhićen muškarac koji je navodno ucjenjivao prijetnjama trovanjem. U tom slučaju još nema presude, a kontaminirana roba nije otkrivena.
Veliki publicitet
Većina ljudi ugrožavanje beba smatra posebno odvratnim, što osigurava maksimalnu pozornost za počinitelja. Tome treba dodati i činjenicu da se dječja hrana prodaje u bezbroj trgovina, što kriminalcima pruža mnogo mogućih točaka pristupa, piše DW.
Općenito, dječja hrana i dalje je podložna relativno strogim i čestim kontrolama, uz već visoke sigurnosne standarde, kako bi se rizici sveli na minimum. Proizvođači ograničavaju pristup svojim tvornicama i, uz spomenutu ambalažu otpornu na neovlašteno otvaranje, koriste brojeve serija kako bi se pojedinačni proizvodi mogli preciznije povući.
Neki trgovci dodatno povećavaju sigurnost postavljanjem videokamera – sprječavajući kriminalce, kao što je to bilo 2018. u Velikoj Britaniji, da nezapaženo vrate kontaminirane staklenke na police.
