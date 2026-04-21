Kako prepoznati otrovane staklenke dječje hrane?

U jednom od najpoznatijih slučajeva, počinitelj je bio policajac iz britanske kriminalističke policije Scotland Yarda, Rodney Whitchelo je 1988. i 1989. kupio dječju hranu, kontaminirao je kemikalijama ili žiletima, a zatim vratio staklenke na police. Od proizvođača je tražio četiri milijuna funti, a 1990. osuđen je na 17 godina zatvora. Taj i drugi slučajevi u 1980-ima na kraju su doveli do uvođenja spomenutog "plop" zatvarača koji su sigurniji od pokušaja otvaranja.