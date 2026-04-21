Rusi otkrili novu destinaciju za ljetovanje: Broj dolazaka drastično se povećao

Tijekom posljednjeg desetljeća broj ruskih dolazaka jako se povećao i danas je oko 1,6 puta veći nego u razdoblju prije pandemije
Dok rastući ekonomski pritisci znače da će mnoge ruske obitelji toplije mjesece provoditi u vlastitim vikendicama ili putujući unutar zemlje, oni s većom platežnom moći i dalje traže sunčane destinacije izvan granica Rusije.
Ruski turisti već godinama tradicionalno biraju destinacije poput Turske, Gruzije, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Tajlanda, no u posljednje vrijeme sve više otkrivaju i nove opcije. Među njima posebno se ističe Vijetnam, koji se ubrzano pozicionira kao jedna od najpoželjnijih destinacija za ruske putnike.
Prema pisanju VnExpress, Vijetnam bilježi snažan rast dolazaka ruskih turista, potaknut povoljnim viznim režimom, boljom zračnom povezanošću i atraktivnim klimatskim uvjetima, prenosi Večernji list.
U prva tri mjeseca ove godine zemlju je posjetilo više od 367.000 ruskih turista, čime je Rusija postala treće najveće emitivno tržište, odmah iza Kine i Južne Koreje. Stručnjaci iz turističke industrije ističu kako Vijetnam ruske posjetitelje privlači raznolikom ponudom, od slikovitih plaža i bogate gastronomije do luksuznih resorta po konkurentnim cijenama. Dodatni poticaj dolazi i iz poboljšane dostupnosti, naime ruski državljani mogu boraviti do 45 dana bez vize, a broj izravnih i čarter letova između dviju zemalja stalno raste.
⛵️ Vietnam has turned into a Russian resort— NEXTA (@nexta_tv) April 19, 2026
This is what a beach in Nha Trang now looks like — packed with Russian tourists. pic.twitter.com/QyA1jXr4eP
Osim toga, percepcija Vijetnama kao sigurne destinacije dodatno jača njegovu poziciju u uvjetima globalne nesigurnosti. Tijekom posljednjeg desetljeća broj ruskih dolazaka snažno se oporavio i danas je oko 1,6 puta veći nego u razdoblju prije pandemije (2018.–2019.). Samo u prvom kvartalu ove godine zabilježeno je oko 1,5 puta više dolazaka nego tijekom cijele 2024., te više od polovice ukupnog broja iz 2025.
Laurent Myter, čelnik hotelskog lanca luksuznih resorta The Anam Group, ističe kako je brz oporavak i širenje izravnih letova nakon pandemije bio ključan za rekordne brojke. Nakon ponovnog uvođenja čarter letova iz Moskve za Cam Ranh u ožujku prošle godine, te pokretanja linija za Phu Quoc u listopadu, frekvencija letova značajno je povećana, čime su obalne destinacije poput Cam Ranha, Nha Tranga i Phu Quoca postale još dostupnije.
Topla klima tijekom cijele godine, uz niže troškove putovanja u usporedbi s nekim konkurentskim destinacijama u regiji, dodatno povećava privlačnost Vijetnama. Ruski turisti najčešće biraju odmore na plaži i duži boravak, u pravilu od jednog do tri tjedna. Također su poznati kao gosti veće platežne moći, posebno kada je riječ o gastronomiji, spa uslugama i ekskluzivnim iskustvima. U usporedbi s drugim popularnim destinacijama jugoistočne Azije, poput Tajlanda, odmor u Vijetnamu često je povoljniji, a pritom nudi visoku razinu kvalitete. „Vijetnam pruža bolju vrijednost za novac“, naglašava Myter.
