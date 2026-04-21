Obećana zemlja?

Hrvat iz Varšave otkrio: "Cijene su niže nego u Zagrebu, a kvaliteta je bolja. Dućani s hranom su jeftiniji"

21. tra. 2026. 14:12
This photograph taken on March 20, 2024 shows a panoramic view of Warsaw, seen from the Palace of Culture and Science. (Photo by Sergei GAPON / AFP)
Dok se godinama odlazak iz Hrvatske najčešće povezivao s Njemačkom, Irskom ili Austrijom, posljednjih godina sve više ljudi okreće se jednoj neočekivanoj destinaciji - Poljska. Zemlja koja je donedavno slovila kao tranzicijska i ekonomski slabija danas doživljava snažan rast, a iskustva stranaca, uključujući i Hrvate, sve su češće pozitivna.

Jedna rasprava na Redditu pokrenula je upravo tu temu - korisnica je pitala kakav je život u Poljskoj, jesu li zapadne zemlje u padu i ima li smisla razmišljati o preseljenju. Odgovor jednog Hrvata koji živi u Varšava daje zanimljiv, izravan uvid u svakodnevicu koja se značajno razlikuje od stereotipa.

"Ovo nije ni blizu Hrvatske" - iskustvo iz Varšave

Na samom početku svog osvrta, korisnik jasno naglašava kako usporedbe s Hrvatskom nisu realne:

"Ja živim u Varšavi, i ovi komentari da je isto kao u Hrvatskoj je daleko od istine."

Opisuje Poljsku kao uređenu državu u gotovo svakom smislu - od radnih navika do načina na koji se troši novac iz fondova Europske unije. Upravo ta razlika u organizaciji i pristupu javnim resursima, prema njegovom iskustvu, čini ključnu prednost, prenosi Slobodna Dalmacija.

Infrastruktura i svakodnevni život na visokoj razini

Posebno ističe javni prijevoz, koji opisuje kao izuzetno učinkovit i moderan. U Varšavi su dostupni metro, tramvaji, autobusi te razvijena željeznička mreža koja povezuje grad s ostatkom zemlje.

"Javni prijevoz je na visokoj razini i funkcionira besprijekorno. Metro, bus, tramvaj, moderna prigradska i međugradska željeznica."

Cijene i standard: Niže nego u Zagrebu, a kvaliteta viša

Jedan od najzanimljivijih dijelova njegovog iskustva odnosi se na troškove života. Prema njegovim riječima, cijene u restoranima i kafićima niže su nego u Zagreb, dok je kvaliteta usluge osjetno bolja.

"U restoranima i kafićima je usluga normalna i konobari te cijene i poštuju. Cijene su manje nego u Zagrebu, a kvaliteta bolja."

Slično vrijedi i za trgovine. Hrana je, tvrdi, često jeftinija nego u Hrvatskoj, osobito uz korištenje aplikacija i akcija koje su vrlo česte.

"Dućani s hranom su jeftiniji nego u Hrvatskoj, a pogotovo ako koristite njihove aplikacije jer je svako malo 2+2 gratis. Neki dan je doslovce bilo kupiš karton mlijeka, drugi je besplatan."

Kaže i kako je situacija s online naručivanjem potpuno drukčija.

"Mogućnost nabavke proizvoda je brza i jeftina. Imaju svoju verziju Amazona (Allegra) gdje praktički na jednostavan način možete pronaći najjeftinije stvari od hrane do elektronike, a dostava je besplatna i dođe za 1-2 dana. I tu robu kada naručite, bude vam s voljom i dostavljena, paketomat je na svih 10 metara i nema potrebe za poštarom da vas non stop zove i pravi da niste bili doma."

Prema dostupnim podacima, cijene osnovnih namirnica u Poljskoj u prosjeku su nešto niže nego u Hrvatskoj, dok su cijene najma u Varšavi usporedive s većim hrvatskim gradovima - ali uz znatno veće tržište rada i više prilika. Prosječna neto plaća u Poljskoj posljednjih godina kontinuirano raste i približava se razinama južne Europe.

Društvo bez "pretjerivanja" i s više međusobnog poštovanja

Osim ekonomskih aspekata, korisnik se osvrće i na mentalitet ljudi. Poljake opisuje kao mirnije i pristojnije, s manje potrebe za dokazivanjem i "pokazivanjem".

"Ljudi su mirniji i pristojni, poštuju se međusobno, nema tu sad nešto prevelike neke buke i definitivno je manje preseravanja."

Takva atmosfera, prema njegovom mišljenju, doprinosi kvalitetnijem svakodnevnom životu i manjem stresu.

Brzi ekonomski rast i transformacija zemlje

Jedna od ključnih tvrdnji u njegovom komentaru odnosi se na opći smjer razvoja države:

"Poljska ne tone ekonomski niti moralno, već raste velikom brzinom."

Ova tvrdnja ima uporište i u ekonomskim pokazateljima. Poljska posljednjih godina bilježi stabilan rast BDP-a, a prema nekim analizama već je prestigla pojedine razvijene zemlje u pokazateljima kupovne moći po stanovniku. Industrija, infrastruktura i tehnološki sektor snažno se razvijaju, uz značajna ulaganja sredstava iz Europske unije.

Korisnik ističe kako se taj novac vidi u stvarnom životu - kroz obnovljene gradove, modernu infrastrukturu i prenamjenu starih industrijskih zona u suvremene prostore za život i druženje.

"Uzeli su stare tvornice u gradu i pretvorili ih u moderne lokacije za druženje ljudi s food courtovima i simpatičnim dućanima."

Varšava kao simbol novog identiteta

Posebno je impresivna transformacija glavnog grada. Varšava danas je jedan od najdinamičnijih urbanih centara u Europi, s modernim poslovnim četvrtima i sve višim neboderima.

"Grad se strašno razvija, skyline u gradu je čudo i za nekoliko godina će biti još nevjerojatnije."

Grad već sada ima neke od najviših zgrada u Europi, a razvoj ne pokazuje znakove usporavanja.

Nova destinacija za život?

Iskustvo ovog Hrvata završava jasnim zaključkom:

"Mogu ovako nastaviti, ali generalno je zaključak da su daleko napredniji, a tek su na početku."

Iako jedno iskustvo ne može dati potpunu sliku, ono se uklapa u širi trend - Poljska sve više postaje privlačna destinacija za život i rad. Kombinacija ekonomskog rasta, relativno pristupačnih troškova života i razvijene infrastrukture čini je ozbiljnom alternativom tradicionalnim zapadnim zemljama.

