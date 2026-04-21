Šimunić objavio dokumente o aferi u još jednom savezu: "Ova se priča tiče i trenutnih članova Vlade"
Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić objavio je na Facebooku dokumente koji, kako kaže, ukazuju na malverzacije i u Hrvatskom šahovskom savezu.
Šimunić je objavljene dokumente dobio temeljem prava na pristup informacijama iz Saveza.
Gradonačelnik Oroslavja naveo je da su mu u Šahovskom savezu su mu potvrdili malverzacije, te da će podnijeti kaznenu prijavu. No, nije mu jasno, kaže, zašto su to najavili tek nakon što se on početo o tome raspitivati, a ne odmah po otkrivanju malverzacije.
Hrvatski šahovski savez više od godinu dana vodio je aktualni ministar financija Tomislav Ćorić, a Šimunić u objavi navodi da je Ćorić preko svog kuma i člana uprave HEP-a Petra Sprčića udvostručio donacije prema Šahovskom savezu od te javne tvrtke.
Potom su, navodi, novcem i tih donacija, prema isplati koju je objavio, podmirivani troškovi hotela za natjecanje iako su natjecatelji sami već sami plaćali trošak hotela, odnosno uplatili su Savezu da pokrije taj trošak.
"Očito da se ova priča tiče i trenutnih članova Vlade", napisao je Šimunić na Facebooku pa iznio kronologiju događaja. Objavu prenosimo u cijelosti:
"22.01. ove godine šaljem Hrvatskom šahovskom savezu zahtjev za pravo na pristup informacijama.
Sljedeći dan me zovu iz Saveza, pitaju kaj mi točno treba, izražavaju spremnost na suradnju, no kažu da im treba vremena.
05.02.2026. se ponovno javljaju i produžuju rok za dostavu za 15 dana.
13.04.2026. dostavljaju podatke te isti dan, 13.04.2026. pronalazim 3 sporna računa i šaljem novi zahtjev.
14.04.2026. dobivam sporne račune i ubrzo dolazi telefonski poziv iz kojeg shvaćam da sam najvjerojatnije s 3 navedena sporna računa pogodio u srž problema jer sam dobio dojam da je počela vladati panika u njihovim redovima.
O čemu se radi?
HŠS organizira 24.08.2024. - 01.09.2024. europsko prvenstvo amatera u šahu na Malom Lošinju.
Svi šahovski klubovi su sve plaćali savezu (smještaj i hranu, cca 29.000€) i savez je trebal platiti te troškove, no nije, već, kako su mi priopćili, novce troše nenamjenski.
24.11.2024. Tomislav Čorić (tć) postaje predsjednik HŠS te se u kuloarima tada govori da će srediti povećanje sponzorstva HEP-a, što se već 2025. i ostvaruje. Iznos koji je za 2023. i 2024. bil ukupno 66.400,00€ povećava se na 125.000,00€ u 2025..
Interesatno je da u upravi HEP-a sjedi vjenčani kum Tomislava Ćorića (tć), Petar Sprčić, za kojeg je 2020. osobno i on (tć) glasal da postane član uprave HEP-a.
09.04.2025. HEP uplaćuje 125.000,00€ Hrvatskom šahovskom savezu te se 16.04.2025. sanira dug prema tvrtci Jadranka Turizam, odnosno računi HŠS-a iz listopada 2024. godine.
Zanimljivo je da tek nakon mog konkretnog upita za 3 sporna računa HŠS obećava da će se za sve nepravilnosti sami prijaviti USKOKU-u i nadležnim institucijama. E, tu su shvatili da kak bi Zagorci rekli - vrag zel šalu.
Zanimljivo je da je Tomislav Čorić u međuvremenu postal ministar financija.
Zanimljivo je i to da nitko iz vladajuće strukture to nije primijetio. Zanimljivo je da oporba nije ovo primijetila, a sad se pokušavaju prikazati kao da su oni ovo pokrenuli.
Nazovite me ludim, ali nisam u ovo krenuo s nekom računicom. Ma nisam ni znao dokud to ide. Do članova vladajuće strukture? Ja najiskrenije kažem, možda sam naivan, da zaista nisam to pomislio.
Možda zato jer u mojoj glavi ljudi koji su na vlasti ili se bore da budu na vlasti najprije gledaju za druge, kao nekad u Dubrovačkoj Republici. Znate ono - služite narodu, a ne obrnuto?
Ja sam to stvarno vjeroval i još uvijek vjerujem da tak treba biti", napisao je Šimunić u javnoj objavi na Facebooku.
