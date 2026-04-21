"bez hordi turista"
Britanci se raspisali o "tajanstvenom hrvatskom gradu" koji nudi jeftino vino i spektakularan pogled
Početkom 2000-ih Hrvatska je bila skriveni dragulj Europe – bez gužvi, potpuno izvan turističkih ruta.
No nakon što je zemlja 2013. ušla u Europsku uniju, sve se promijenilo i Hrvatska je ubrzo postala „it“ destinacija, s mnoštvom partijanera koji hrle u Split i na Hvar te turistima koji traže prekrasne obližnje plaže.
Danas Hrvatska više nije rijetka turistička destinacija, već dijeli sudbinu drugih pretrpanih europskih odredišta.
Ali to ne vrijedi za cijelu zemlju, pišu britanci.
Smještena na sjevernom dijelu Jadranskog mora, Rijeka je manje poznati hrvatski obalni grad, s pogledom na more i alpskim krajolikom Dinarskih Alpa.
Ovaj "tajni“ obalni grad nudi svu ljepotu, plaže i sunce popularnih regija – ali bez hordi turista.
Udaljena oko pet sati vožnje od Splita, Rijeka se nalazi na Kvarnerskom zaljevu u zapadnoj Hrvatskoj i poznata je kao „vrata“ prema hrvatskim otocima Krku, Cresu, Rabu i Lošinju.
Kada je riječ o hrani i piću, povoljnija je od drugih hrvatskih gradova, s čašama vina već od 2,50 eura.
Za ljubitelje hrane, Rijeka nudi razna lokalna jela ispod peke, riblja jela s hobotnicom, češnjakom, maslinovim uljem i samoniklim povrćem.
Grad je čak proglašen Europskom prijestolnicom kulture 2020. godine zahvaljujući nizu novih muzeja, piše Daily Mail.
Spominju i Muzej grada Rijeke, poznat kao „Palača šećera“, za koji kažu da je prekrasno obnovljen u svom baroknom sjaju.
Zahvaljujući niskim cijenama i kratkom vremenu putovanja, Rijeka je jedna od najisplativijih baza za obilazak otoka u Hrvatskoj.
