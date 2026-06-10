FOTO, VIDEO / Kaos u Belfastu nakon napada nožem, zapaljeni automobili, autobusi, blokirane ceste...

Muškarac optužen za pokušaj ubojstva u napadu nožem u ponedjeljak navečer, 30-godišnji Sudanac, tereti se i za posjedovanje predmeta s oštricom i za prijetnje ubojstvom. U srijedu bi se trebao pojaviti na sudu, kada će javnosti u Sjevernoj Irskoj biti poznato njegovo ime.