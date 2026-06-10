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antiimigrantski prosvjedi

FOTO, VIDEO / Kaos u Belfastu nakon napada nožem, zapaljeni automobili, autobusi, blokirane ceste...

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Hina
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10. lip. 2026. 06:29
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A car burns in east Belfast, during a protest after a knife attack on June 8 left a man seriously injured and prompted police to declare a critical incident, in Belfast, Northern Ireland, June 9, 2026. Picture taken wih a phone. REUTERS/Isabel Infantes
REUTERS/Isabel Infantes

Prosvjednici su zapalili autobus u Belfastu u utorak nakon što su izbili neredi na antiimigrantskim demonstracijama organiziranima kao odgovor na pokušaj ubojstva u gradu u ponedjeljak navečer.

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"Sporadična žarišta nereda izbila su sinoć na brojnim lokacijama diljem Sjeverne Irske, uključujući incidente u kojima je zapaljeno nekoliko vozila", rekao je viši dužnosnik Policijske službe Sjeverne Irske (PSNI) Ryan Henderson.

"Ponovno apeliramo na smirenost i molimo sve utjecajne glasove u lokalnim zajednicama da potiču mirne prosvjede i obeshrabre svako sudjelovanje u nasilju ili neredima", dodao je Henderson. 

Maskirani muškarci zapalili su kante za smeće i ugurali ih u autobus Glider na cesti Newtownards na istoku grada u utorak navečer.

Do nereda je došlo dok se gomila okupljala u tom području na zakazanom prosvjedu protiv imigracije.

Lokalni mediji izvijestili su o blokiranim cestama u Belfastu i drugim dijelovima Sjeverne Irske. 

Ministar obrazovanja Sjeverne Irske Paul Givan upozorio je da će svako nasilje na antiimigracijskim demonstracijama "odvratiti pozornost" od poruke koju prosvjednici žele poslati.

Muškarac optužen za pokušaj ubojstva u napadu nožem u ponedjeljak navečer, 30-godišnji Sudanac, tereti se i za posjedovanje predmeta s oštricom i za prijetnje ubojstvom. U srijedu bi se trebao pojaviti na sudu, kada će javnosti u Sjevernoj Irskoj biti poznato njegovo ime.

U Sjevernu Irsku je ušao iz Irske u veljači 2023., nakon što je doletio iz Pariza u Dublin. Zatražio je azil po dolasku, a u rujnu 2023. dobio je dozvolu boravka u Ujedinjenom Kraljevstvu do 2028. godine. 

Žrtva napada, muškarac u 40-ima, u ozbiljnom je stanju u bolnici, nakon što je zadobio teške ozljede lica, vrata i leđa.

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belfast

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