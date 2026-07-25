Gužve na autocestama; kolone kod Lučkog i Bosiljeva

HAK, screenshot

Pojačan je promet na važnijim cestama prema moru i unutrašnjosti te na prilazima turističkim središtima, a zastoji se stvaraju na autocestama kod naplatnih postaja, čvorova, tunela i odmorišta te na većini graničnih prijelaza, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK) u subotu predvečer.

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Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik pojačan je promet od čvora Bosiljevo II prema Zagrebu, gdje se povremeno vozi u kolonama uz zastoje.

Pred naplatnim postajama Demerje i Lučko u smjeru Zagreba kolona je duga oko jedan kilometar, dok u smjeru mora nema duljih čekanja.

Usporeno, uz povremene zastoje, vozi se i na dionici od čvora Gospić preko tunela Sveti Rok do čvora Rovanjska u smjeru mora.

Na Krčkom mostu (DC102) kolona prema otoku proteže se od čvora Kraljevica do Omišlja, dok u smjeru kopna nema kolone.

Na državnoj cesti DC1 Gračac-Knin zastoj i kolona stvaraju se u zoni radova kod mjesta Otrić.

HAK vozačima savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.