Zaharova: Zelenski i njegovi zapadni lutkari skupo će platiti za svaki zločin

Ukrajinskim dronovima napadnuta je tvrtka za obrambenu opremu u Kirovu ranije ovog tjedna. Guverner Aleksandar Sokolov rekao je da je došlo do raketnog napada na tvornicu u gradu, koji se nalazi oko 800 kilometara sjeveroistočno od Moskve. U napadima je ubijeno šest, a ranjeno 26 ljudi, priopćio je kasnije.