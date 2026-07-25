VIDEO / Izraelski udari ubili najmanje šestero u Gazi, uključujući šefa policije

Al-Muqaddama je ujedno bio i predsjednik Odbora za izvanredne situacije Sjeverne Gaze, jednog od pet tijela koja je Hamas uspostavio tijekom rata radi upravljanja civilnim poslovima i pružanja pomoći raseljenom stanovništvu. Taj je pokret u međuvremenu raspustio te odbore, a njihove je zadaće preuzeo Nacionalni odbor za upravljanje Gazom.