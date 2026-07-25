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VIDEO / Izraelski udari ubili najmanje šestero u Gazi, uključujući šefa policije
Izraelski napad dronom u Gazi usmrtio visokog policijskog dužnosnika, novi zračni napadi odnijeli još najmanje pet života
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U izraelskom napadu dronom na Grad Gazu u subotu je poginuo brigadni general Abdul Nasser Mohammad Al-Muqaddama, ravnatelj Policijske uprave Sjeverne Gaze, izvijestilo je Ministarstvo unutarnjih poslova u Pojasu Gaze, piše Shafaq News.
Prema navodima ministarstva, dron je pogodio bicikl u blizini raskrižja Al-Ghazali u sjevernom dijelu četvrti Sheikh Radwan, pri čemu je poginuo 54-godišnji policijski dužnosnik, a nekoliko je osoba ranjeno.
Al-Muqaddama je ujedno bio i predsjednik Odbora za izvanredne situacije Sjeverne Gaze, jednog od pet tijela koja je Hamas uspostavio tijekom rata radi upravljanja civilnim poslovima i pružanja pomoći raseljenom stanovništvu. Taj je pokret u međuvremenu raspustio te odbore, a njihove je zadaće preuzeo Nacionalni odbor za upravljanje Gazom.
Israel has launched a new wave of air strikes across Gaza, killing at least five Palestinians and injuring several others.— Al Jazeera English (@AJEnglish) July 25, 2026
Al Jazeera’s Tareq Abu Azzoum reports from central Gaza after an attack near Al-Aqsa Hospital. pic.twitter.com/Iqj5CCH9U8
Ministarstvo zdravstva u Gazi priopćilo je da su bolnice diljem Pojasa Gaze u posljednjih 48 sati zaprimile šest tijela poginulih i 37 ranjenih. Među poginulima su četiri osobe čija su tijela tek sada izvučena iz ruševina te dvije osobe koje su podlegle ranije zadobivenim ozljedama.
Prema podacima ministarstva, od prekida vatre koji je stupio na snagu 11. listopada poginula je 1.191 osoba, dok su 3.853 ranjene.
Ukupan broj poginulih od početka rata, 7. listopada 2023., prema istom izvoru iznosi 73.317 Palestinaca, dok je 173.961 osoba ozlijeđena.
Istodobno, Al Jazeera javlja da je Izrael u Pojasu Gaze pokrenuo novi val zračnih napada, u kojima je poginulo najmanje pet Palestinaca, a šest osoba je ranjeno.
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