FOTO, VIDEO / Moskva gori, građane probudio masovni napad dronovima, gusti dim nadvio se nad gradom

Snimke i fotografije koje su stanovnici objavili na društvenim mrežama prikazuju požare i eksplozije na više lokacija, uključujući rafineriju u četvrti Kapotnja. Kanal Exilenova-Plus na Telegramu objavio je snimke na kojima se vidi požar u rafineriji, zapaljena višekatnica te gust dim iznad grada. Dostupni materijali upućuju na to da je pogođeno više dijelova rafinerije, prenosi Tportal.