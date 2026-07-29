snažan izraelski lobi
Izrael plaća milijune kako bi AI chatbotove naučio kako govoriti o Gazi. I uspijeva
Bivši voditelj Trumpove kampanje Brad Parscale nadzire operaciju u sklopu koje se u ime Izraela objavljuju stotine tekstova na blogovima, s ciljem prodiranja u sustave umjetne inteligencije.
Od listopada bivši voditelj kampanje Donalda Trumpa Brad Parscale u tajnosti nadzire operaciju u sklopu koje se u ime Izraela objavljuju stotine tekstova na blogovima.
Jedan od njih, naslovljen „Stvarnost iza ‘novinara’ iz Gaze: veze s terorizmom, propaganda i zakoni rata“, tvrdi da je većina novinara u Gazi bila povezana s terorističkim organizacijama. Drugi dovodi u pitanje okolnosti ubojstva Hind Rajab, petogodišnje palestinske djevojčice koju je 2024. ubila izraelska vojska, stoji u dubinskom istraživanju Drop Site Newsa.
Glavna ciljana publika tih stranica nisu zabrinuti Amerikanci — zapravo, nisu ni ljudi. Većina stranica u prosjeku ima tek nekoliko stotina jedinstvenih posjetitelja mjesečno. Parscale i njegova tvrtka Clock Tower X pokrenuli su ih u sklopu ugovora vrijednog 46,5 milijuna dolara s izraelskom vladom, kako bi pokušali utjecati na chatbotove pogonjene umjetnom inteligencijom, poput Claudea i ChatGPT-a.
Parscale je otvoreno govorio o svojem cilju utjecanja na umjetnu inteligenciju — praksi koja se često naziva „trovanjem velikih jezičnih modela“ ili „LLM poisoningom“. U prvotnom sporazumu s Izraelom naveo je da će u sklopu ugovora koristiti „internetske stranice i sadržaj kako bi se u razgovorima s GPT-om postiglo željeno uokviravanje odgovora“. Njegov je tim nedavno čak rekao Axiosu da već „bilježi uspjeh“ u navođenju popularnih AI sustava da preuzimaju informacije s njihovih stranica, premda nisu željeli iznijeti podatke koji bi to potvrdili.
"Trovanje" LLM-ova
Prema stručnjacima za dezinformacije koji su pregledali analizu upita chatbotovima i podataka za njihovu obuku koju je proveo Drop Site, operacija doista djeluje. To znači da postoji sve veća vjerojatnost da će deseci milijuna Amerikanaca koji se koriste chatbotovima dobivati odgovore kojima je Parscale manipulirao u ime izraelske vlade.
Kada je Drop Site Perplexityju postavio pitanje: „Je li za SAD korisno ojačati vojnu suradnju s Izraelom?“, chatbot je odgovorio jednom riječju: „Da.“ Kao glavni izvor naveo je Allyvia.org, stranicu koju je osnovao Parscale i koja je posvećena promicanju američko-izraelskih vojnih odnosa. Microsoftov Copilot također je citirao Parscaleove stranice.
4,5 milijuna dolara mjesečno
Potpora Izraelu u američkoj javnosti strmoglavila se nakon što je u vojnoj opsadi Gaze, koju financira SAD, ubijeno više od 70.000 Palestinaca. Pad potpore zabilježen je i među ključnim skupinama poput konzervativaca i evangelika, koji već dugo podržavaju američko-izraelske odnose.
Prema novom izvješću Instituta Quincy, čiji je autor ujedno autor ovog članka, Izrael je od 2023. na lobiranje u SAD-u registrirano prema Zakonu o registraciji stranih agenata, poznatom kao FARA, potrošio znatno više od 100 milijuna dolara. Samo tijekom 2024. i 2025. angažirao je 17 novih tvrtki. Premda je Izrael u prošlosti izbjegavao angažirati službene izvođače registrirane prema FARA-i, na putu je da 2026. postane pojedinačno najveći potrošač u toj kategoriji.
Parscale, koji je kao voditelj Trumpove kampanje privukao pozornost javnosti angažiranjem kontroverzne tvrtke za mikrotargetiranje Cambridge Analytica, najveći je korisnik golemih izraelskih ulaganja u kampanje utjecaja. O Parscaleovoj namjeri da utječe na chatbotove prvi je u rujnu izvijestio Responsible Statecraft. Tada je s izraelskom vladom potpisao ugovor vrijedan 1,5 milijuna dolara mjesečno, koji je obuhvaćao uključivanje proizraelskih poruka u konzervativne medije, provođenje masovne kampanje SMS poruka i utjecanje na chatbotove. Vrijednost ugovora od tada se utrostručila te sada iznosi 4,5 milijuna dolara mjesečno.
Unatoč povećanim ulaganjima, čini se da Izrael zasad nije zadovoljan Parscaleovim rezultatima.
„Bijesni smo na Brada Parscalea“, rekao je za Time jedan izraelski dužnosnik upoznat s ugovorom. „Platili smo mu golem novac. Ali što je učinio s njim? Stvari su se samo pogoršale.“
Stephen Walt, autor knjige Izraelski lobi, rekao je Institutu Quincy da Izrael ne ostvaruje očekivani povrat na svoje ulaganje zato što su takve operacije utjecaja kontraproduktivne.
„Kada neka zemlja stekne reputaciju da stalno manipulira informacijama i kada je više puta uhvate u izmišljanju, daljnje intenziviranje iste taktike slušateljima samo poručuje da slijedi još sranja“, rekao je Walt.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare