Parscale je otvoreno govorio o svojem cilju utjecanja na umjetnu inteligenciju — praksi koja se često naziva „trovanjem velikih jezičnih modela“ ili „LLM poisoningom“. U prvotnom sporazumu s Izraelom naveo je da će u sklopu ugovora koristiti „internetske stranice i sadržaj kako bi se u razgovorima s GPT-om postiglo željeno uokviravanje odgovora“. Njegov je tim nedavno čak rekao Axiosu da već „bilježi uspjeh“ u navođenju popularnih AI sustava da preuzimaju informacije s njihovih stranica, premda nisu željeli iznijeti podatke koji bi to potvrdili.