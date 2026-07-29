STRAŠNO UPOZORENJE
Agencija Europske unije: Cijeli kontinent bi za nekoliko dana mogao biti u plamenu
Zbog sve većeg rizika od novih šumskih požara u drugim europskim zemljama, uz velike požare koji već haraju Španjolskom i Francuskom, početkom kolovoza mogla bi gorjeti "cijela Europa“, upozorila je Agencija Europske unije
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Maria Zuber, čelnica Koordinacijskog centra EU-a za odgovor na hitne situacije (ERCC), izjavila je da raste zabrinutost zbog mogućeg izbijanja novih požara u Grčkoj, Italiji i srednjoj Europi, dok izgledi za Francusku u kratkom roku ostaju "vrlo teški“.
Ako se požari u Portugalu i Španjolskoj do tada ne stave pod kontrolu, "gorjet će cijela Europa“, upozorila je, javlja Sky News.
"Lako zapaljivo gorivo"
Govoreći iz operativnog centra ERCC-a u Bruxellesu, Zuber je rekla da bi 2026. mogla postati najgora sezona šumskih požara u europskoj povijesti, nadmašivši prošlogodišnji rekord.
Dodala je da su obilne kiše tijekom zime i proljeća potaknule bujan rast vegetacije, koju su ljetne vrućine pretvorile u lako zapaljivo gorivo.
Novi požar i u Turskoj
U međuvremenu je veliki šumski požar izbio i u blizini jednog od popularnijih turističkih područja na jugozapadu Turske.
Požar je počeo na poljoprivrednom zemljištu u pokrajini Muğla, a zatim se proširio na šumu, zbog čega su vlasti privremeno zatvorile glavnu prometnicu između Fethiyea i Antalye.
U gašenje požara uključeno je pet zrakoplova, 11 helikoptera, 40 vatrogasnih vozila i stotine pripadnika hitnih službi, priopćile su regionalne vlasti.
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