Oglas

STRAŠNO UPOZORENJE

Agencija Europske unije: Cijeli kontinent bi za nekoliko dana mogao biti u plamenu

author
N1 Info
|
29. srp. 2026. 20:30
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
REUTERS
Florion Goga/REUTERS

Zbog sve većeg rizika od novih šumskih požara u drugim europskim zemljama, uz velike požare koji već haraju Španjolskom i Francuskom, početkom kolovoza mogla bi gorjeti "cijela Europa“, upozorila je Agencija Europske unije

Oglas

Maria Zuber, čelnica Koordinacijskog centra EU-a za odgovor na hitne situacije (ERCC), izjavila je da raste zabrinutost zbog mogućeg izbijanja novih požara u Grčkoj, Italiji i srednjoj Europi, dok izgledi za Francusku u kratkom roku ostaju "vrlo teški“.

Ako se požari u Portugalu i Španjolskoj do tada ne stave pod kontrolu, "gorjet će cijela Europa“, upozorila je, javlja Sky News.

"Lako zapaljivo gorivo"

Govoreći iz operativnog centra ERCC-a u Bruxellesu, Zuber je rekla da bi 2026. mogla postati najgora sezona šumskih požara u europskoj povijesti, nadmašivši prošlogodišnji rekord.

Dodala je da su obilne kiše tijekom zime i proljeća potaknule bujan rast vegetacije, koju su ljetne vrućine pretvorile u lako zapaljivo gorivo.

Novi požar i u Turskoj

U međuvremenu je veliki šumski požar izbio i u blizini jednog od popularnijih turističkih područja na jugozapadu Turske.

Požar je počeo na poljoprivrednom zemljištu u pokrajini Muğla, a zatim se proširio na šumu, zbog čega su vlasti privremeno zatvorile glavnu prometnicu između Fethiyea i Antalye.

U gašenje požara uključeno je pet zrakoplova, 11 helikoptera, 40 vatrogasnih vozila i stotine pripadnika hitnih službi, priopćile su regionalne vlasti.

Pročitajte još

Teme
europa europska unija klimatske promjene maria zuber požar požari toplinski val

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ