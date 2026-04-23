Uklanjanje mina iz Hormuškog tjesnaca moglo bi potrajati šest mjeseci, utječući razmjerno na globalne cijene nafte, procijenio je Pentagon tijekom povjerljive prezentacije američkom Kongresu, što je u srijedu otkrio Washington Post (WP).

Novine su citirale tri neimenovana dužnosnika koji su rekli da su "zakonodavci obaviješteni da je Iran možda postavio 20 ili više mina u i oko Hormuškog tjesnaca".

Prema prezentaciji dužnosnika obrane, "neke su postavljene daljinski pomoću tehnologije GPS", što komplicira njihovo otkrivanje. Druge su navodno "postavile iranske snage koristeći male brodove".

Glasnogovornik Pentagona ocijenio je informacije Washington Posta "netočnima", prema listu.

No, zapravo o pitanju miniranja tjesnaca, kroz koji obično prolazi petina svjetskih pošiljki nafte, postoji malo pouzdanih informacija.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC), ideološka vojska zemlje, upozorio je sredinom travnja na "opasnu zonu" od 1400 km², 14 puta veću od Pariza, gdje bi se mogle nalaziti mine.