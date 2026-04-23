Poslodavac libanonske novinarke Amal Khalil potvrdio je da je ubijena u izraelskom napadu na civilnu infrastrukturu ranije tijekom jučerašnjeg dana. "Gađali su bombama one koji su joj pokušali pomoći i izvući je ispod ruševina", tvrde svjedoci, ali iz Izraela demantiraju takve navode. Izrael je nastavio kršiti navodno primirje u južnom Libanonu, ubivši u napadima četvero tijekom jučerašnjeg dana.
Visoki iranski dužnosnici okrivili su Washington za zastoj u mirovnim pregovorima zbog pomorske blokade iranskih luka od strane Sjedinjenih Država, dok iranska Revolucionarna garda tvrdi da je zarobila dva strana plovila u Hormuškom tjesnacu te otvorila vatru na treći brod zbog kršenja pomorskih propisa.
Iranski predsjednik Masoud Pezeškijan izjavio je da Teheran želi „dijalog i dogovor“, ali da su „kršenje obveza, blokada i prijetnje glavne prepreke istinskim pregovorima“.
WP: Pentagon procjenjuje da će trebati 6 mjeseci za razminiranje Hormuškog tjesnaca
Uklanjanje mina iz Hormuškog tjesnaca moglo bi potrajati šest mjeseci, utječući razmjerno na globalne cijene nafte, procijenio je Pentagon tijekom povjerljive prezentacije američkom Kongresu, što je u srijedu otkrio Washington Post (WP).
Novine su citirale tri neimenovana dužnosnika koji su rekli da su "zakonodavci obaviješteni da je Iran možda postavio 20 ili više mina u i oko Hormuškog tjesnaca".
Prema prezentaciji dužnosnika obrane, "neke su postavljene daljinski pomoću tehnologije GPS", što komplicira njihovo otkrivanje. Druge su navodno "postavile iranske snage koristeći male brodove".
Glasnogovornik Pentagona ocijenio je informacije Washington Posta "netočnima", prema listu.
No, zapravo o pitanju miniranja tjesnaca, kroz koji obično prolazi petina svjetskih pošiljki nafte, postoji malo pouzdanih informacija.
Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC), ideološka vojska zemlje, upozorio je sredinom travnja na "opasnu zonu" od 1400 km², 14 puta veću od Pariza, gdje bi se mogle nalaziti mine.
09:46
prije 14 min.
Libanon će zatražiti jednomjesečno produljenje primirja na pregovorima u Washingtonu u četvrtak
Libanonski i izraelski izaslanici sastat će se u četvrtak u američkom State Departmentu na drugoj rundi izravnih pregovora u dva tjedna — prvih kontinuiranih izravnih pregovora između dviju zemalja nakon više desetljeća. Libanon će zatražiti jednomjesečno produljenje primirja, prekid izraelskog bombardiranja i razaranja u područjima gdje je prisutan te obvezu poštivanja primirja, rekao je libanonski dužnosnik za AFP.
Libanonski predsjednik Joseph Aoun izjavio je da bi produljenje trebalo biti „značajno, a ne samo na nekoliko dana“. Širi zahtjevi Libanona uključuju potpuno izraelsko povlačenje, povratak libanonskih zatočenika koje drži Izrael te raspoređivanje libanonske vojske na međunarodnoj granici.
Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar rekao je da Izrael nema „ozbiljnih nesuglasica“ s Libanonom, nazvavši Hezbolah jedinom preprekom miru i normalizaciji. „Radimo zajedno protiv terorističke države koju je Hezbolah izgradio na vašem teritoriju“, rekao je.
Desetodnevno primirje — proglašeno 16. travnja nakon šest tjedana borbi — istječe u nedjelju. Hezbolah je osudio pregovore i ne sudjeluje u njima, a u utorak je ispalio rakete prema sjevernom Izraelu kao odgovor na izraelska kršenja primirja. Izrael je nastavio rušiti sela u južnom Libanonu te je u srijedu ubio novinarku i još dvije osobe.
Državni tajnik Marco Rubio predsjedat će sastankom, uz sudjelovanje američkih veleposlanika u Izraelu i Libanonu.
09:40
prije 19 min.
Što se događa na okupiranoj Zapadnoj obali?
Rat SAD-a i Izraela protiv Irana dominira naslovima, ali izraelska vojska nastavlja provoditi brutalne napade diljem okupirane Zapadne obale, piše Al Jazeera.
Evo nekih od najnovijih incidenata koje je danas izvijestila službena palestinska novinska agencija Wafa:
Izraelska policija pregazila je 20-godišnjeg Palestinca u selu Husan, zapadno od Betlehema, a zatim ga uhitila bez pružanja liječničke pomoći.
Provedene su racije u više područja u Betlehemu i Beit Jali, a šest osoba, uključujući odvjetnika, uhićeno je u Hebronu.
Dvojica braće uhićena su od strane izraelskih snaga u gradu Tulkaremu u zoru.
Izraelske snage također su upale u mjesta Silwan, Bir Nabala i Anata.
Mladić je opkoljen izraelskim snagama dok je bio sa svojom obitelji te uhićen u industrijskoj zoni Wadi al-Joz. Postoje izvješća da su izraelske snage detonirale šok-bombe kako bi rastjerale građane i uperile oružje u članove obitelji mladića.
09:37
prije 23 min.
Tijek događaja koji je rezultirao "ciljanim ubojstvom" libanonske novinarke
Slijed događaja koji je doveo do ubojstva libanonske novinarke Amal Khalil: njezini urednici, libanonski predsjednik i Crveni križ bili su obaviješteni te su uputili apel za pomoć. Izraelska vojska ipak je bombardirala sklonište u kojem se nalazila, a zatim satima sprječavala njezino spašavanje, napadajući ekipe hitne pomoći, piše dopisnica Sky Newsa.
Ciljanje novinara i prvih spasitelja predstavlja težak prekršaj međunarodnog prava – bez obzira na njihovu pripadnost i bez obzira na to što se dogodilo na teritoriju pod izraelskom okupacijom. Libanonski premijer traži odgovornost i njezino ubojstvo naziva „očitim ratnim zločinom“.
09:22
prije 38 min.
Pakistanski ministar unutarnjih poslova sastao se s američkom veleposlanicom radi razgovora o pregovorima u Islamabadu
Pakistanski ministar unutarnjih poslova Mohsin Naqvi i američka veleposlanica Natalie Baker razgovarali su o najnovijoj regionalnoj situaciji i diplomatskim naporima za održavanje drugog kruga pregovora između Irana i Sjedinjenih Država u Islamabadu, prenosi Al Jazeera.
Pakistansko Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je na platformi X da je Naqvi pohvalio inicijativu predsjednika Trumpa za produljenje primirja s Iranom te naglasio potrebu za kontinuitetom diplomatskih kanala kako bi se postiglo trajno rješenje.
Ministar je također izrazio nadu u „pozitivan napredak s iranske strane“, dodajući da pakistanski premijer Shehbaz Sharif i feldmaršal Asim Munir „ulažu maksimalne napore na svim razinama kako bi riješili pitanje“.
09:17
prije 42 min.
Američki ministar mornarice smijenjen usred rastućih napetosti u Pentagonu
Američki ministar mornarice John Phelan napustio administraciju Donalda Trump, javlja Sky.
NBC, pozivajući se na više dužnosnika, izvještava da je Phelana smijenio ministar obrane Pete Hegseth zbog rastućih napetosti između njih dvojice i zamjenika ministra obrane Stephena Feinberga.
Prema izvješću, među njima je bilo „više problema“, ali da je Phelanov pristup brodogradnji bio glavni razlog njegove smjene.
Smjena čelnika mornarice, dodaje se, iznenadila je dužnosnike Pentagona i članove Kongresa, s obzirom na kontinuiranu pomorsku blokadu iranskih luka.
Pozivajući se na jednog od dužnosnika, izvješće navodi: „Predsjednik Trump i ministar Hegseth složili su se da je mornarici potrebno novo vodstvo.“
08:41
prije 1 h
Razgovori Izrael–Libanon danas; Hezbolah bi mogao prihvatiti američko posredovanje
Izrael i Libanon trebali bi danas održati još jednu rundu pregovora u Washingtonu, DC, tijekom koje Bejrut planira zatražiti jednomjesečno produljenje primirja koje istječe za nekoliko dana, izvještava agencija AFP.
Pozivajući se na neimenovanog dužnosnika Hezbollaha, izvješće navodi da bi skupina mogla prihvatiti neizravne pregovore uz posredovanje Sjedinjenih Država kao dio tekućeg pregovaračkog procesa.
Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar izjavio je u srijedu da Izrael nema „ozbiljnih nesuglasica“ s Libanonom, nazvavši Hezbollah „preprekom miru i normalizaciji“.
Unatoč desetodnevnom primirju, izraelske snage nastavljaju napade na Libanon, ubijajući civile – uključujući libanonsku novinarku Amal Khalil u srijedu – te rušeći libanonske domove u područjima koja su i dalje pod izraelskom okupacijom.
Prema libanonskim vlastima, izraelski napadi usmrtili su najmanje 2.454 osobe od početka rata početkom ožujka.
08:39
prije 1 h
"Ciljana likvidacija“ — novinarka Courtney Bonneau o ubojstvu novinarke u Libanonu.
Amal Khalil, iskusna dopisnica lista Al-Akhbar, ubijena je nakon što je izraelski napad pogodio selo al-Tiri, ostavivši je zatrpanu pod ruševinama dok su spasilački napori više puta bili onemogućeni zbog kontinuiranih izraelskih napada.
Zeinab Faraj, slobodna fotoreporterka koja je također surađivala s tim listom, teško je ranjena i evakuirana u bolnicu pod izraelskom vatrom.
Pokušaji da se dođe do Khalil bili su otežani zbog nastavljenih napada i izravne paljbe, a visoki dužnosnik libanonske vojske rekao je za Reuters da je izraelski dron bacio granatu na spasioce, dok je i vozilo Crvenog križa bilo pod vatrom.
08:34
prije 1 h
Libanonski predsjednik osuđuje ubojstvo novinarke Amal Khalil kao „zločin protiv čovječnosti“
Libanonski predsjednik Joseph Aoun izrazio je sućut povodom smrti novinarke lista Al-Akhbar Amal Khalil, koja je ubijena u izraelskom napadu u mjestu al-Tayri, te je poželio brz oporavak njezinoj kolegici Zeinab Faraj, koja je u istom napadu teško ranjena.
Aoun je u objavi na platformi X izjavio da je izraelsko „namjerno i sustavno ciljanje novinara“ usmjereno na „prikrivanje istine o njegovim agresivnim djelima protiv Libanona“.
Takvi postupci predstavljaju „zločine protiv čovječnosti kažnjive prema međunarodnim zakonima i konvencijama“, rekao je predsjednik, dodajući da bi ubojstvo Khalil trebalo poslužiti kao „poticaj međunarodnoj zajednici da intervenira i tome stane na kraj“.
Predsjednik je također izrazio sućut obitelji Khalil, novinama Al-Akhbar te široj libanonskoj i arapskoj medijskoj zajednici, opisujući ubijenu novinarku kao osobu koja se „pridružila povorci mučeničkih novinara koji su je prethodili na putu mučeništva na tlu juga“.
08:24
prije 1 h
Iran: Otvaranje Hormuza nije moguće
Glavni iranski pregovarač u razgovorima sa SAD-om izjavio je da „nije moguće“ otvoriti Hormuški tjesnac zbog „očiglednih kršenja primirja“ od strane SAD-a i Izraela.
