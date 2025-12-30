Oglas

"Rauhnachtslauf"

FOTO, VIDEO / U Bavarskoj "vještice i vragovi" bukom i vatrom istjeruju zle duhove zime

N1 Info
30. pro. 2025. 16:53
krampus, percht
Elisabeth Mandl / REUTERS / Ilustracija

Po drugi put održano je Rauhnacht trčanje u starom gradu Beilngriesa ovoga puta uz sudjelovanje ukupno 40 skupina. U nedjelju navečer ulicama su prodefilirali likovi Krampusa i Perchtena, kao i vještice, ne samo iz Bavarske, nego i iz Austrije i Češke.

"Rauhnachtslauf" vuče korijene iz poganskih vremena

U bavarskom gradiću Beilngriesu, u okrugu Eichstätt, zima je još jednom dočekana uz vatru, zaglušujuća zvona i zastrašujuće maske. Tijekom Rauhnachtslauf proslave, ulicama starog grada paradirali su Perchteni, Krampusi, vještice i druga mitska bića, u ritualu čiji je cilj – prema drevnom vjerovanju – otjerati zle duhove zime, piše Donau Kurier.

Riječ je o običaju koji vuče korijene iz predkršćanskih, poganskih vremena, a stoljećima se održao u alpskim krajevima srednje Europe. U prosincu, u vrijeme najdužih noći i najtamnijih dana, Perchtenlauf – povorka demonskih likova kroz središta sela i gradova – simbolično čisti prostor od loših sila i priziva novi početak.

Tradicija koja doslovno nosi težinu povijesti

Iza zastrašujuće pojave Perchtena krije se iznimno zahtjevna izrada kostima. Odijela su ručno pletena od kukuruznih listova, prikupljenih još krajem ljeta u sjevernoj Italiji, a zatim mjesecima šivana kako bi se stvorile široke, šuškave nošnje u koje se izvođači moraju doslovno – privezati. Samo odijelo može težiti i do 25 kilograma.

božićna tradicija u Bavarskoj
božićna tradicija u Bavarskoj
krampus, percht
Posebna su priča ručno rezbarene drvene maske, s ogromnim rogovima za koje se vjeruje da „probadaju duše zlih duhova“. Njihove iskrivljene, demonske face nerijetko ostaju urezane u sjećanje promatrača – i same maske mogu težiti i do 30 kilograma, ovisno o veličini.

Na sve to dodaju se metalni bubnjevi i teška zvona, čija je zadaća proizvesti što glasniju i kaotičniju buku. Ukupna težina opreme koju Perchteni nose dok plešu, skaču i udaraju po kaldrmi može doseći i 100 kilograma.

Kad padne noć, počinje kaos

U Beilngriesu je ovogodišnji Rauhnachtslauf okupio 40 skupina iz Bavarske, Austrije i Češke. Program je započeo već u popodnevnim satima, uz rock glazbu benda Hells Bells, dok su posjetitelji mogli promatrati i rezbara maski na djelu. No prava se magija dogodila tek nakon zalaska sunca, piše Carly Hulls.

Na gradskim trgovima zapaljene su vatre, a zrak su ispunili zvukovi zvona, rogova i snažnih udaraca čizama o tlo. Povorke su satima prolazile starim gradom, dok su „manji demoni“ zalazili među publiku, mazali lica čađom, plašili prolaznike i izazivali smijeh, ali i poneki vrisak.

Spektakl koji se mora doživjeti

„Teško je riječima opisati divlju energiju Perchten povorki“, kažu oni koji su ih doživjeli. Noći ispunjene dimom, vatrom i demonskim likovima, u inače mirnim planinskim mjestima, ostavljaju snažan dojam – i podsjećaju da su ovi rituali nekad imali duboko značenje u borbi čovjeka protiv straha, tame i zime.

Rauhnachtslauf u Beilngriesu tako je još jednom pokazao da ova alpska tradicija nije tek folklor, već živi ritual koji se – unatoč svojoj kaotičnoj i pomalo ludoj prirodi – mora vidjeti da bi se povjerovalo.

Teme
Rauhnachtslauf bavarska božićni običaji folklor paganski božić poganski običaji

