FOTO, VIDEO / U Bavarskoj "vještice i vragovi" bukom i vatrom istjeruju zle duhove zime

Elisabeth Mandl / REUTERS / Ilustracija

Po drugi put održano je Rauhnacht trčanje u starom gradu Beilngriesa ovoga puta uz sudjelovanje ukupno 40 skupina. U nedjelju navečer ulicama su prodefilirali likovi Krampusa i Perchtena, kao i vještice, ne samo iz Bavarske, nego i iz Austrije i Češke.

"Rauhnachtslauf" vuče korijene iz poganskih vremena

U bavarskom gradiću Beilngriesu, u okrugu Eichstätt, zima je još jednom dočekana uz vatru, zaglušujuća zvona i zastrašujuće maske. Tijekom Rauhnachtslauf proslave, ulicama starog grada paradirali su Perchteni, Krampusi, vještice i druga mitska bića, u ritualu čiji je cilj – prema drevnom vjerovanju – otjerati zle duhove zime, piše Donau Kurier.

Riječ je o običaju koji vuče korijene iz predkršćanskih, poganskih vremena, a stoljećima se održao u alpskim krajevima srednje Europe. U prosincu, u vrijeme najdužih noći i najtamnijih dana, Perchtenlauf – povorka demonskih likova kroz središta sela i gradova – simbolično čisti prostor od loših sila i priziva novi početak.

In this Bavarian town in Germany, people dressed up as devils, witches and mythical creatures, and danced with fire and bells to drive away evil spirits in winter during the 'Rauhnachtslauf' celebrations. pic.twitter.com/mcPz8559ll — DW News (@dwnews) December 29, 2025

Tradicija koja doslovno nosi težinu povijesti

Iza zastrašujuće pojave Perchtena krije se iznimno zahtjevna izrada kostima. Odijela su ručno pletena od kukuruznih listova, prikupljenih još krajem ljeta u sjevernoj Italiji, a zatim mjesecima šivana kako bi se stvorile široke, šuškave nošnje u koje se izvođači moraju doslovno – privezati. Samo odijelo može težiti i do 25 kilograma.

Posebna su priča ručno rezbarene drvene maske, s ogromnim rogovima za koje se vjeruje da „probadaju duše zlih duhova“. Njihove iskrivljene, demonske face nerijetko ostaju urezane u sjećanje promatrača – i same maske mogu težiti i do 30 kilograma, ovisno o veličini.

👹❄️ Amazing Austrian Krampus and Perchten masks carved from wood, antlers and horns. pic.twitter.com/rM8lSU9tjd — R. J. Crowther Jr. (@RJCrowtherJr) December 22, 2025

Na sve to dodaju se metalni bubnjevi i teška zvona, čija je zadaća proizvesti što glasniju i kaotičniju buku. Ukupna težina opreme koju Perchteni nose dok plešu, skaču i udaraju po kaldrmi može doseći i 100 kilograma.

Kad padne noć, počinje kaos

U Beilngriesu je ovogodišnji Rauhnachtslauf okupio 40 skupina iz Bavarske, Austrije i Češke. Program je započeo već u popodnevnim satima, uz rock glazbu benda Hells Bells, dok su posjetitelji mogli promatrati i rezbara maski na djelu. No prava se magija dogodila tek nakon zalaska sunca, piše Carly Hulls.

Na gradskim trgovima zapaljene su vatre, a zrak su ispunili zvukovi zvona, rogova i snažnih udaraca čizama o tlo. Povorke su satima prolazile starim gradom, dok su „manji demoni“ zalazili među publiku, mazali lica čađom, plašili prolaznike i izazivali smijeh, ali i poneki vrisak.

Beilngries, Bavaria staged its Rauhnacht run, with devils, witches and fire parades meant to drive away winter and evil spirits. Over 40 groups from Germany, Austria and the Czech Republic marched in masks, bells and flames as crowds watched the centuries-old tradition light up… pic.twitter.com/ZnkuMotR91 — AnewZ (@Anewz_tv) December 29, 2025

Spektakl koji se mora doživjeti

„Teško je riječima opisati divlju energiju Perchten povorki“, kažu oni koji su ih doživjeli. Noći ispunjene dimom, vatrom i demonskim likovima, u inače mirnim planinskim mjestima, ostavljaju snažan dojam – i podsjećaju da su ovi rituali nekad imali duboko značenje u borbi čovjeka protiv straha, tame i zime.

Rauhnachtslauf u Beilngriesu tako je još jednom pokazao da ova alpska tradicija nije tek folklor, već živi ritual koji se – unatoč svojoj kaotičnoj i pomalo ludoj prirodi – mora vidjeti da bi se povjerovalo.