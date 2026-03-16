FOTO, VIDEO / Novi napad na Dubai, gori aerodrom

16. ožu. 2026. 06:44
87a306cf-d3e4-4207-b34c-2ca832622bec
Letovi na Međunarodnoj zračnoj luci u Dubaiju privremeno su obustavljeni nakon što je rano ujutro u incidentu s dronom zapaljen obližnji spremnik s gorivom. Uprava za civilno zrakoplovstvo Dubaija objavila je da je riječ o mjeri opreza radi osiguranja sigurnosti svih putnika i osoblja, piše CNN.

Evakuirane stotine putnika

Putnik Raj Dholakia, koji je čekao na ukrcaj za let za Toronto, ispričao je kako su vlasti evakuirale cijeli kat zgrade koji obuhvaća tri izlaza.

"Stotine ljudi koji su se odmarali, spavali ili šetali terminalom upućene su prema najbližem stubištu da se spuste kat niže", rekao je Dholakia. "Pokretne stube bile su zakrčene, a koristila su se čak i dizala", dodao je s mjesta okupljanja, gdje se prema njegovoj procjeni okupilo i do tisuću putnika.

Budući da nije bilo dovoljno mjesta za sjedenje, neki su ljudi sjedili na podu, kazao je Dholakia. Dodao je kako su mnogi putnici vjerojatno ostali čekati u zrakoplovima na pisti, jer su na informacijskim pločama deseci letova i dalje imali oznake "izlaz zatvoren", "posljednji poziv" ili "ukrcaj u tijeku", prenosi Index.

Vlasti: Požar pod kontrolom, nema ozlijeđenih

Medijski ured vlade Dubaija kasnije je izvijestio da je požar na spremniku goriva "uspješno stavljen pod kontrolu" te da u udaru drona nije bilo ozlijeđenih. Putnicima se savjetuje da za najnovije informacije o svojim letovima kontaktiraju zrakoplovne prijevoznike.

Zrakoplovna tvrtka Emirates objavila je na društvenoj mreži X poruku putnicima: "Molimo vas da ne dolazite u zračnu luku". Naglasili su kako je sigurnost njihovih putnika i posade "apsolutni prioritet".

Dio letova sada se preusmjerava na drugu glavnu zračnu luku u gradu, Međunarodnu zračnu luku Al Maktoum, udaljenu oko 65 kilometara. CNN je za komentar kontaktirao tvrtku Dubai Airports, koja upravlja zračnom lukom.

