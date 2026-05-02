POLICIJA GA UHITILA
VIDEO / Izraelski ekstremist u Jeruzalemu napao časnu sestru iz Francuske pa je udarao nogama
U Jeruzalemu je napadnuta francuska katolička časna sestra i arheološka istraživačica dok je hodala ulicom, a snimka incidenta izazvala je široko zgražanje javnosti.
Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je napad kao "sramotan čin", prenosi Guardian. Na videosnimci se vidi kako muškarac prilazi časnoj sestri s leđa i snažno je gura, pri čemu je umalo udarila glavom o kameni blok. Nakon nekoliko koraka udaljavanja, napadač, židovski ekstremist Yonah Schreiber, vraća se i nogom udara ženu dok leži na tlu, a zaustavlja se tek nakon što joj je skočio u pomoć jedan od prolaznika.
Časna sestra zadobila je ogrebotine na licu, no nije prijavljeno da je teže ozlijeđena. Izraelska policija izvijestila je da je uhićen 36-godišnji muškarac te poručila da će "nastaviti djelovati odlučno i uz nultu toleranciju kako bi očuvala i održala primjeren i siguran suživot svih etničkih skupina i religija u gradu Jeruzalemu".
Napad se dogodio na brdu Sion, u blizini mjesta koje Židovi štuju kao grob kralja Davida te Cenaclea, koji kršćanska tradicija povezuje s Posljednjom večerom. Francuski konzulat oštro je reagirao te na platformi X poručio: "Francuska traži da počinitelj ovog napada bude priveden pravdi i da pravda bude zadovoljena."
Ravnatelj Francuske biblijske i arheološke škole u Jeruzalemu, otac Olivier Poquillon, kazao je da je napadnuta časna sestra bila istraživačica te institucije i naglasio da očekuje odlučnu reakciju vlasti. "Ovo nije izolirani incident, već dio zabrinjavajućeg obrasca porasta neprijateljstva prema kršćanskoj zajednici i njezinim simbolima", navodi Hebrew University of Jerusalem, ističući da je žrtva "cijenjeni akademski partner u otkrivanju baštine ove zemlje".
"Napad na njezine znanstvenike napad je na globalnu znanstvenu zajednicu", priopćilo je sveučilište.
Neprijateljstva prema kršćanskom kleru u Jeruzalemu
Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova u zasebnom je priopćenju istaknulo da je riječ o "sramotnom činu koji je u izravnoj suprotnosti s vrijednostima poštovanja, suživota i vjerskih sloboda na kojima je Izrael utemeljen i kojima ostaje duboko predan".
U pozadini svega, vladajuća koalicija potaknula je jačanje religijskog nacionalizma u Izraelu. Palestinske kršćanske zajednice na Zapadnoj obali, među najstarijima na svijetu, posljednjih su godina sve češće izložene uznemiravanju od strane izraelskih doseljenika. Istodobno, vlasti su suočene s neugodnim posljedicama porasta neprijateljstva prema kršćanskom kleru u Jeruzalemu, osobito zbog incidenata koji postaju viralni u trenutku kada popularnost Izraela na Zapadu opada.
Prošlog mjeseca zabilježen je i slučaj u kojem je izraelski vojnik snimljen kako maljem razbija kip Isusa u južnom Libanonu. On i vojnik koji je snimio incident osuđeni su na 30 dana zatvora, dok je premijer Benjamin Netanyahu izjavio da je "zapanjen i ožalošćen" tim događajem. Prema podacima Religious Freedom Data Centrea, mreže izraelskih volontera, u prva tri mjeseca ove godine zabilježen je 31 incident uznemiravanja kršćana. Većina se odnosi na pljuvanje ili oštećivanje crkvene imovine, dok je ovotjedni fizički napad ocijenjen kao vrlo neuobičajen.
Iz RFDC-a upozoravaju da stvarni razmjeri problema vjerojatno nadilaze evidentirane brojke, budući da pravoslavne zajednice često ne prijavljuju incidente. Kao primjer navode samostan u četvrti Mea Shearim, čiji su predstavnici rekli da nije bilo "značajnih incidenata", ali su pritom dodali: "Istina je da smo rijetko izlazili iz kuće. Kad bismo ponekad izašli, djeca su pljuvala i psovala ime Gospodina Isusa. Ne mogu vam reći koliko se puta to dogodilo."
