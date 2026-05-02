VIDEO / Izraelski ekstremist u Jeruzalemu napao časnu sestru iz Francuske pa je udarao nogama

Prošlog mjeseca zabilježen je i slučaj u kojem je izraelski vojnik snimljen kako maljem razbija kip Isusa u južnom Libanonu. On i vojnik koji je snimio incident osuđeni su na 30 dana zatvora, dok je premijer Benjamin Netanyahu izjavio da je "zapanjen i ožalošćen" tim događajem. Prema podacima Religious Freedom Data Centrea, mreže izraelskih volontera, u prva tri mjeseca ove godine zabilježen je 31 incident uznemiravanja kršćana. Većina se odnosi na pljuvanje ili oštećivanje crkvene imovine, dok je ovotjedni fizički napad ocijenjen kao vrlo neuobičajen.