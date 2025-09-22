Oglas

OGLASIO SE MACRON

Francuska priznala Palestinu: "Više ne možemo čekati"

author
N1 Info
|
22. ruj. 2025. 21:44
Emmanuel Macron
RALF HIRSCHBERGER / AFP / RALF HIRSCHBERGER / AFP

Francuski predsjednik Emmanuel Macron potvrdio je u obraćanju Ujedinjenim narodima da je Francuska službeno priznala palestinsku državu. Time se pridružila nizu država koje su posljednjih tjedana donijele istu odluku, među njima Ujedinjenom Kraljevstvu, Kanadi i Australiji.

Macron je prije objave rekao da je "vrijeme da se zaustavi rat u Gazi" i da se oslobodi preostalih 48 talaca koje Hamas još uvijek drži.

"Svijet je tek nekoliko trenutaka udaljen od toga da izgubi priliku za mir. Više ne možemo čekati", poručio je.

Osudio je napade Hamasa od 7. listopada 2023., ali je istaknuo da "ništa ne opravdava nastavak rata" te da "sve nalaže" da on bude definitivno okončan. Macron je pozvao na mir temeljen na rješenju s dvije države koje bi živjele jedna uz drugu.

