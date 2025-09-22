Više od trećine zastupnika zatražilo od Plenkovića da Hrvatska prizna Palestinu

"Zabrinuti smo i zgroženi humanitarnom katastrofom bez presedana koja se odvija u Pojasu Gaze te smatramo da je moralna i politička obveza Republike Hrvatske učiniti sve što je moguće kako bi se zaustavila daljnja stradanja civila i djece'', navodi se u pismu predsjedniku Vlade, priopćilo je Možemo! koje je pokrenulo inicijativu.