Nema mrtvih ni ranjenih, a ruski FSB provodi istragu povodom napada dronovima na Moskvu. Srušeno je 11 bespilotnih letjelica, objavili su ruski dužnosnici.
Kako prenose ruski mediji, Moskva je večeras napadnuta ukrajinskim dronovima, zbog čega je došlo do brze reakcije odgovornih.
Moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanin objavio je da su protuzračne snage oborile ukupno devet letjelica, a kasnije i još dvije. Stanovnici moskovske oblasti čuli su eksplozije na prilazu gradu, a prema prvim informacijama koje prenose ruski mediji nema ozlijeđenih niti veće materijalne štete.
Puno otkazanih i odgođenih letova, avioni u niskom letu
Više od 35 letova otkazano je i odgođeno na moskovskim zračnim lukama Šeremetjevo, Domodedovo i Vnukovo u večernjim satima zbog napada ukrajinskih dronova. Rad zračne luke Šeremetjevo bio je privremeno obustavljen.
🇷🇺#Moscow has closed the sky, 9 drones shot down so far— C4H10FO2P ☠️ (@markito0171) September 22, 2025
planes in low flight pic.twitter.com/ENsCgrQ1j9
"Do 20:19 sati po moskovskom vremenu, 21 let je bio odgođen, a još jedan otkazan u Šeremetjevu. Devet kašnjenja i dva otkazivanja zabilježeno je u Domodedovu, a četiri leta su odgođena u Vnukovu", prenose ruski mediji.
Moscow is literally "encircled" by Ukrainian drones. Russia has closed the airspace over its capital. Airports have implemented the "Kover" (Carpet) plan. pic.twitter.com/RRh9hjkayJ— WarTranslated (@wartranslated) September 22, 2025
Ruski mediji također navode da će nakon napada tajna služba FSB i Istražni odbor provesti istragu te da se očekuje kazneni postupak zbog terorizma. Operativne službe na terenu pregledavaju olupine dronova i provjeravaju jesu li uzrokovale dodatnu štetu.
