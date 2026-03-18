Polušaljivi komentari o mogućem pristupanju Kanade Europskoj uniji postaju sve češći dok Ottawa prilagođava svoj sve napetiji odnos sa Sjedinjenim Državama.
Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot iznio je ideju da bi Kanada jednog dana mogla pristupiti Europskoj uniji, koristeći transatlantskog saveznika kao upečatljiv primjer globalne privlačnosti Unije, prenosi POLITICO.
Govoreći na konferenciji Europe 2026 u Berlinu, zajedno sa svojim njemačkim kolegom Johannom Wadephulom, Barrot je ustvrdio da EU sve više privlači partnere daleko izvan svojih granica kako rastu geopolitičke napetosti.
„Devet zemalja danas su formalni kandidati za pristupanje EU-u. Druge bi im se mogle pridružiti“, rekao je Barrot. „Island za nekoliko tjedana ili mjeseci. A možda jednog dana i Kanada.“
Barrotova opaska o Kanadi nije predstavljena kao konkretan politički prijedlog, već kao dio šire tvrdnje da se EU profilira kao „treća supersila“ sposobna uravnotežiti rivalstvo između Sjedinjenih Država i Kine.
Ranije u utorak finski predsjednik Alexander Stubb sugerirao je kanadskom premijeru Marku Carneyju, dok su zajedno trčali, da bi također trebao „razmisliti o“ pridruživanju EU-u.
Ovi komentari dolaze u trenutku kada europski čelnici nastoje ojačati geopolitičku ulogu Unije usred ruskog rata u Ukrajini i američkog rata na Bliskom istoku.
Barrot je Europu opisao kao jedinstveno pozicioniranu za privlačenje zemalja zahvaljujući svojoj ekonomskoj snazi, demokratskom modelu i regulatornom utjecaju. „Mnoge zemlje diljem svijeta žele se približiti našoj uniji“, rekao je.
Također je ukazao na znakove obnovljenog usklađivanja s Ujedinjenom Kraljevinom, ističući rasprave u Londonu o tješnjim vezama s jedinstvenim tržištem, kao i produbljivanje suradnje sa zemljama poput Indije i Švicarske.
Razgovori o mogućem članstvu Kanade u EU-u postali su češći kako se zemlja suočava sa sve zategnutijim odnosima sa Sjedinjenim Državama pod Donaldom Trumpom, koji je na početku svog drugog mandata često govorio o pretvaranju Kanade u „51. saveznu državu“.
I ti su komentari u početku smatrani neozbiljnima, no smijeh u Ottawi postupno je postajao sve nervozniji i u posljednje vrijeme gotovo je potpuno utihnuo. Istraživanje provedeno 2025. pokazalo je da 44 posto Kanađana smatra da bi zemlja trebala pristupiti EU-u.
Barrot i Stubb zasad su najviši dužnosnici koji su javno spomenuli tu mogućnost, dok je glasnogovornik predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen pozitivno reagirao na rezultate ankete, ali je ideju ipak odbacio kao neostvarivu.
Kanada je već odbacila mogućnost članstva, pri čemu je Carney izjavio da ne postoje planovi za pristupanje Uniji. „Kratak odgovor je ne“, rekao je kanadski premijer na NATO summitu ranije ove godine. „To nije naša namjera. To nije put kojim idemo.“
Umjesto toga, Ottawa nastoji produbiti odnose bez punopravnog članstva, uključujući novo strateško partnerstvo s EU-om u području obrane i sigurnosti, usmjereno na jačanje suradnje u trgovini, opskrbnim lancima i sigurnosti.
Iako je puno članstvo Kanade u EU-u kratkoročno malo vjerojatno i ne postoje konkretni planovi za njegovu realizaciju, s obzirom na sve veću geopolitičku nestabilnost, takav scenarij nije potpuno nezamisliv.
