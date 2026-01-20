VIDEO / Carney: "Ugodna fikcija" globalnog poretka predvođenog SAD-om je završena

Kanadski premijer Mark Carney izjavio je na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu da je poredak „temeljen na pravilima“, predvođen Sjedinjenim Američkim Državama, završen i da se „neće vratiti“.
"Ugodna fikcija više ne funkcionira"
„Desetljećima su zemlje poput Kanade imale koristi od onoga što se nazivalo poretkom temeljenim na pravilima“, rekao je Carney. „Pristupili smo njegovim institucijama. Hvalili smo njegova načela. Imali smo koristi od njegove predvidljivosti.“ No, dodao je, „znali smo da je ta priča… djelomično bila lažna“.
„Najjači su se izuzimali kad god im je to odgovaralo“, rekao je Carney, tvrdeći da su se „trgovinska pravila primjenjivala asimetrično“, a da se „međunarodno pravo provodilo s različitom strogošću, ovisno o identitetu optuženoga ili žrtve“.
„Sudjelovali smo u tim ritualima. I uglavnom smo izbjegavali ukazivati na jaz između retorike i stvarnosti", piše TRT.
Ta „ugodna fikcija“, kaže, više ne funkcionira. Novi svijet je onaj u kojem se ekonomska integracija i financijska infrastruktura otvoreno koriste od strane hegemonâ — pritom aludirajući na Sjedinjene Države — kao „oružje“ za „ekonomsku prisilu“.
Suverenitet iz podređenosti
Carney je odbacio oslanjanje na bilateralne dogovore s dominantnim silama. „Kada pregovaramo samo bilateralno s hegemonijom, pregovaramo iz pozicije slabosti“, rekao je. „To nije suverenitet. To je izvođenje suvereniteta uz prihvaćanje podređenosti.“
Umjesto toga, pozvao je na „realizam utemeljen na vrijednostima“, potičući srednje sile da djeluju zajedno i izgrade treći put koji neće biti „svijet utvrda“, već partnerstva s onima koji dijele zajedničke standarde.
