VIDEO / Carney: "Ugodna fikcija" globalnog poretka predvođenog SAD-om je završena

„Desetljećima su zemlje poput Kanade imale koristi od onoga što se nazivalo poretkom temeljenim na pravilima“, rekao je Carney. „Pristupili smo njegovim institucijama. Hvalili smo njegova načela. Imali smo koristi od njegove predvidljivosti.“ No, dodao je, „znali smo da je ta priča… djelomično bila lažna“.