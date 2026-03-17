Hrvatska s granice vratila 875 vozača kamiona iz BiH: "Na koljenima smo!"

N1 BiH

Problem boravka vozača iz Bosne i Hercegovine u Schengen zoni posljednjih je dana eskalirao, a predstavnici vlasti i gospodarstva upozoravaju na ozbiljne posljedice za cijelu ekonomiju. Prema podacima iz sektora, čak 875 vozača vraćeno je s granice s Hrvatskom, dok su brojni utovari već otkazani.

Podijeli

Oglas

Na sastanku Radne skupine u Sarajevu poručeno je da rješenje još nije na vidiku, dok prijevoznici tvrde da je sektor već "na koljenima", javlja N1 BiH.

Ministar prometa Edin Forto istaknuo je da se problem pogrešno tretira kao migracijsko, a ne trgovinsko pitanje te najavio inicijative prema Hrvatskoj i institucijama EU.

Prijeti gašenje transportnog sektora?

"Očekujemo da Europska komisija pronađe rješenje i omogući izuzeće za profesionalne vozače", rekao je Forto, dodajući da brzo rješenje nije realno, ali da je nužno.

Iz gospodarskih komora upozoravaju da posljedice daleko nadilaze transportni sektor. Predsjednik Privredne komore FBiH Mirsad Jašarspahić naglasio je da bi problemi u prijevozu mogli izazvati domino-efekt i izbaciti domaće kompanije iz globalnih lanaca opskrbe.

Slično upozorava i predsjednik Privredne komore RS Goran Račić, koji situaciju naziva "najvećim izazovom za ekonomiju od rata", ističući da bi gašenje transportnog sektora dovelo do rasta troškova i gubitka konkurentnosti.

Prijevoznici upozoravaju i na konkretne gubitke – pojedine kompanije već bilježe stotine tisuća eura dnevno, dok dodatni problem predstavlja neujednačena primjena pravila na granicama.

"Nikad ne znamo hoće li ili neće prijeći granicu"

Zijad Šarić iz Konzorcija Logistika iznio je alarmantne podatke.

"Danas imamo 875 vozača koji su vraćeni sa granice s Republikom Hrvatskom. Nikad ne znamo kad će vozač prijeći granicu, hoće li ga vratiti ili ne."

Ukazao je na neujednačenu primjenu pravila.

"Imamo prijelaze gdje se pravila primjenjuju, a na drugima ne. Isti problem imamo i u Srbiji i u Hrvatskoj."

Ako se uskoro ne pronađe rješenje, najavljeni su i novi prosvjedi, a prijevoznici poručuju da ne žele blokirati druge, već ukazati da su i sami – blokirani.