FOTO, VIDEO / Iran udario na Tel Aviv kazetnim raketama: "Krv naših mučenika bit će osvećena"

Iranski zračni napad prouzročio je „manju štetu” na zgradama, uključujući australske medicinske i smještajne objekte u zračnoj bazi Al Minhad u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, rekao je premijer Albanese novinarima.

„Jutros je u bazi Al Minhad, koju Australija ima u UAE-u, iranski projektil pogodio područje u blizini te baze”, rekao je Albanese, a prenosi Al Jazeera.

„Nijedan australski pripadnik nije ozlijeđen i svi su u ovom trenutku potpuno sigurni.

„Došlo je do manje štete na smještajnom objektu i medicinskoj ustanovi zbog manjeg požara koji je nastao kao posljedica udara projektila na cesti koja vodi prema toj bazi.”

Upitan smatra li da su australske snage bile meta Irana, Albanese je rekao: „Važno je da prepoznamo da iranski režim nastavlja provoditi nasumične napade diljem cijele zaljevske regije.”

Australija je u regiju poslala projektile, nadzorni zrakoplov i vojnike, navodeći da su tamo kako bi pomogli Australcu u UAE-u i drugim zaljevskim državama usred američko-izraelskog rata protiv Irana.