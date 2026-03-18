FOTO, VIDEO / Iran udario na Tel Aviv kazetnim raketama: "Krv naših mučenika bit će osvećena"

Devetnaesti je dan sukoba na Bliskom istoku između SAD-a i Izraela protiv Irana. Iran pokreće nove napade na Izrael kao odmazdu za ubojstva svog sigurnosnog šefa i zapovjednika snaga Basij. Napadi su usmjereni i na američko veleposlanstvo u Bagdadu u Iraku, dok Bahrein, Kuvajt, Katar, Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati izvještavaju da su presreli dronove i projektile. Američki predsjednik Donald Trump kritizira NATO zemlje zbog odbijanja da pošalju svoje mornarice u Hormuški tjesnac.
Australski premijer: „Manji požar” oštetio australske objekte u zračnoj bazi u UAE-u
Iranski zračni napad prouzročio je „manju štetu” na zgradama, uključujući australske medicinske i smještajne objekte u zračnoj bazi Al Minhad u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, rekao je premijer Albanese novinarima.
„Jutros je u bazi Al Minhad, koju Australija ima u UAE-u, iranski projektil pogodio područje u blizini te baze”, rekao je Albanese, a prenosi Al Jazeera.
„Nijedan australski pripadnik nije ozlijeđen i svi su u ovom trenutku potpuno sigurni.
„Došlo je do manje štete na smještajnom objektu i medicinskoj ustanovi zbog manjeg požara koji je nastao kao posljedica udara projektila na cesti koja vodi prema toj bazi.”
Upitan smatra li da su australske snage bile meta Irana, Albanese je rekao: „Važno je da prepoznamo da iranski režim nastavlja provoditi nasumične napade diljem cijele zaljevske regije.”
Australija je u regiju poslala projektile, nadzorni zrakoplov i vojnike, navodeći da su tamo kako bi pomogli Australcu u UAE-u i drugim zaljevskim državama usred američko-izraelskog rata protiv Irana.
Iran će danas održati sprovod za Alija Larijanija
Iran će danas održati sprovode za svog sigurnosnog čelnika Alija Larijanija, kao i za Gholamrezu Soleimanija, zapovjednika paravojne snage Basij, koji su obojica poginuli u izraelskim zračnim napadima.
Mornari najvećeg ratnog broda na svijetu u očaju: "Plaćaju nepromišljene odluke Donalda Trumpa"
Požar na brodu USS Gerald R. Ford, u kojem su ozlijeđeni mornari i uništeno oko stotinu ležajeva, posljednji je u nizu problema koji muče najveći nosač zrakoplova na svijetu tijekom dugotrajne misije za koju neki tvrde da je narušila moral posade.
Detalji iranskog napada na Tel Aviv: Korištene rakete Khorramshahr-4
Video koji je na Telegramu objavila iranska novinska agencija Tasnim prikazuje, kako tvrdi ta državna agencija, rakete ispaljene prema Tel Avivu u Izraelu „kao odmazdu” za ubojstvo šefa nacionalne sigurnosti Alija Larijanija.
Odjel za odnose s javnošću Iranske revolucionarne garde naveo je da su među korištenim projektilima u „intenzivnim” napadima na Izrael bile i rakete Khorramshahr-4.
CNN-ov Jeremy Diamond ranije je iz Tel Aviva izvijestio da je velika raketa s brojnim podstreljivima pala na grad te da je Iran koristio rakete Khorramshahr s takvim sposobnostima.
Smrtonosni iranski raketni napad cilja Tel Aviv
Izrael je rano u srijedu objavio da presreće novi val raketa iz Irana. CNN je svjedočio onome što je izgledalo kao kazetna municija iznad središnjeg Izraela, a mjesta udara zabilježena su u više gradova, uključujući Tel Aviv. Dvije osobe su poginule u središnjem Izraelu, prema izraelskoj hitnoj službi.
Napadi dolaze nakon što je Iran obećao osvetu za ubojstvo Larijanija u izraelskom napadu.
Glavni zapovjednik iranske vojske, general-bojnik Amir Hatami, rekao je da će iranski odgovor na Larijanijevu smrt biti „odlučan i za žaljenje”, dodajući da će „krv ovog uzvišenog mučenika i drugih cijenjenih mučenika biti osvećena”, prenosi Tasnim.
General-bojnik Ali Abdollahi, zapovjednik iranskog središnjeg stožera Khatam al-Anbiya, poručio je da američki predsjednik Donald Trump „mora čekati naša iznenađenja” te da će odgovor oružanih snaga biti „razorniji od djelovanja i mašte neprijatelja”, izvijestio je Tasnim.
Saudijska Arabija srušila drugi dron prema diplomatskoj četvrti u Rijadu
Ministarstvo obrane Saudijske Arabije priopćilo je da je još jedan dron oboren dok se pokušavao približiti diplomatskoj četvrti u Rijadu, javlja Al Jazeera.
Saudijske snage u posljednjih su nekoliko sati srušile više dronova, uključujući i jedan koji se približavao istoj četvrti.
Saudijske snage također su srušile balistički projektil, pri čemu su krhotine pale u blizini zračne baze Princ Sultan, ali nisu prouzročile štetu.
SAD gađao iranske raketne položaje duž Hormuškog tjesnaca
Američka vojska kaže da je pogodila iranske raketne položaje duž Hormuškog tjesnaca snažnim bombama koje mogu probiti bunkere, javlja BBC.
U objavi na X-u, američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) navelo je da su američke snage „uspješno upotrijebile više dubokoprobojnih streljiva od 5.000 funti na utvrđene iranske raketne položaje” duž iranske obale tjesnaca.
„Iranske protubrodske krstareće rakete na tim lokacijama predstavljale su prijetnju međunarodnoj plovidbi u tjesnacu”, navodi američka vojska.
Iranovo učinkovito zatvaranje ovog plovnog puta — kroz koji prolazi oko 20% svjetskih isporuka nafte — ozbiljno je poremetilo pomorski promet i pridonijelo rastu globalnih cijena nafte.
Ove velike bombe vjerojatno su slične „razaračima bunkera” koje su SAD koristile kada su prošle godine napale tri podzemna nuklearna postrojenja u Iranu.
Za razliku od konvencionalnih bombi, razarači bunkera nisu dizajnirani da eksplodiraju u zraku, na tlu ili na površini mete. Oni su obloženi teškim, očvrsnutim čelikom i napravljeni tako da prodru duboko u tlo prije detonacije.
Iranski šef diplomacije: "Ovo je američki rat"
Iranski ministar vanjskih poslova Araghchi izjavio je za Al Jazeeru da su Sjedinjene Američke Države odgovorne za rat koji zahvaća regiju.
Negira da cilja civile, brani iransku odmazdu te upozorava da američka vojna prisutnost diljem Zaljeva čini eskalaciju neizbježnom.
Araghchi je također naznačio moguće nove uvjete za plovidbu kroz Hormuški tjesnac, dok odbacuje prekid vatre u korist trajnog završetka rata.
Iran napao Tel Aviv kazetnim oružjem kao odmazdu za Laridžanijevo ubojstvo
Iran je gađao Tel Aviv raketama s kazetnim punjenjem, što je, kako je rekao, odmazda za izraelsko ubojstvo iranskog šefa sigurnosti Alija Laridžanija, izvijestila je u srijedu iranska državna televizija.
U napadu koji se dogodio u noći na srijedu ubijene su dvije osobe blizu gusto naseljenog Tel Aviva, gdje se nalaze i ključni vojni objekti, čime je broj poginulih u Izraelu od rata porastao na najmanje 14.
U izjavi iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde, pročitanoj na državnoj televiziji, navodi se da je među korištenim oružjem bilo projektila Horamšar 4 i Kadr, oba s više bojevih glava.
Izrael je objavio da je Iran više puta koristio kazetne bojeve glave, koje se raspršuju u više manjih eksploziva u zraku i šire se po širokom području, što ih čini teškim za presretanje.
Izraelska vojska srušila 15-katnu zgradu u Bejrutu
Tijekom noći izvedena su četiri izraelska napada. Pogođena je 15-katna stambena zgrada u središtu Bejruta. Izraelska vojska pogodila je zgradu, ciljajući podrum, uz tvrdnju da je Hezbollah ondje skladištio novac. U ranim jutarnjim satima zgrada je u potpunosti srušena.
Ovaj napad bio je unaprijed najavljen, a izraelska vojska prethodno je izdala upozorenje. Šteta je raširena po cijelom susjedstvu. Preostala tri napada pogodila su gusto naseljena područja u središtu Bejruta, stambene zgrade u četvrtima poput Zuqaq al-Blata i Baste, javlja Al Jazeera.
Ovo nije prvi put da je središnji Bejrut pogođen otkako je rat započeo ranije ovog mjeseca. Izraelska vojska obećala je, kako su rekli, nesrazmjeran odgovor nakon što je Hezbollah jučer kasno ispalio još raketa preko granice.
Jasno su dali do znanja da će, ako se raketni napadi nastave, provesti još ovakvih udara. Hezbollah, međutim, odbija obustaviti svoje napade i ostaje otvoreno prkosan.
Trumpov stari rival mogao bi biti njegov favorit za vođu Irana
Prema pisanju Newsweeka, američki predsjednik Donald Trump sve više naginje ideji da bi budući vođa Irana mogao doći iz samog vrha postojećeg režima, umjesto iz oporbe ili egzila.
