Kanada i Kina smanjuju carine. Carney: "Svijet se dramatično promijenio"

Kineski čelnik Xi Jinping i kanadski premijer Mark Carney najavili su smanjenje carina, signalizirajući reset odnosa svojih zemalja nakon ključnog sastanka u Pekingu.
Očekuje se da će Kina do 1. ožujka smanjiti carine na kanadsko ulje uljane repice (canolu) s 85% na 15%, dok je Ottawa pristala oporezivati kineska električna vozila po stopi najpovlaštenije nacije od 6,1%, rekao je Carney novinarima, piše BBC.
Sporazum predstavlja proboj nakon godina napetih odnosa i uzajamnih carinskih mjera. Xi je pozdravio “preokret” u odnosima, no to je i pobjeda za Carneyja, prvog kanadskog čelnika koji je posjetio Kinu nakon gotovo deset godina.
Carney pokušava diverzificirati kanadsku trgovinu i smanjiti ovisnost o SAD-u, najvećem trgovinskom partneru zemlje, nakon neizvjesnosti izazvane Trumpovim carinama koje su se uvodile i povlačile.
Sporazum bi također mogao dovesti do većih kineskih ulaganja u Kanadu, praktički na pragu SAD-a.
Sam Carney dao je naslutiti da je dogovor djelomično posljedica Trumpovih carina, koje su sada gurnule jednog od ključnih američkih saveznika prema njegovu najvećem rivalu.
Novinarima je rekao da je odnos Kanade i Kine posljednjih mjeseci bio “predvidljiviji” te da je razgovore u Pekingu doživio kao “realistične i uvažavajuće”.
Istaknuo je i da se Ottawa ne slaže s Pekingom u svemu, dodavši da je u razgovorima s Xijem jasno iznio kanadske “crvene linije”, uključujući ljudska prava, zabrinutost zbog miješanja u izbore i potrebu za “zaštitnim mehanizmima”.
“Svijet prihvaćamo onakav kakav jest – a ne onakav kakvim bismo željeli da bude”, rekao je odgovarajući na pitanje o kineskom stanju ljudskih prava.
Promatrači smatraju da bi Carneyjev posjet mogao poslužiti kao primjer drugim zemljama koje također osjećaju posljedice carina iz Washingtona.
S druge strane, Xi nastoji prikazati Kinu kao stabilnog globalnog partnera i potiče pragmatičnije odnose – kako to Peking naziva, “win-win” suradnju za sve.
I čini se da to daje rezultate. Južnokorejski predsjednik i irski premijer posjetili su Peking posljednjih tjedana. Očekuje se i posjet britanskog premijera, kao i njemačkog kancelara.
Carney je rekao da se “svijet dramatično promijenio” te da će način na koji se Kanada pozicionira “oblikovati našu budućnost desetljećima”, dodavši.
Ranije tijekom trodnevnog posjeta rekao je da partnerstvo Kanade i Kine postavlja temelje za “novi svjetski poredak”. Kasnije je dodao da je multilateralni sustav bio “eroziran, da se izrazimo pristojno, ili potkopan”.
Dok su se kineska i kanadska izaslanstva u petak sastala u Velikoj dvorani naroda, Xi je rekao:
“Zdrav i stabilan razvoj kinesko-kanadskih odnosa doprinosi svjetskom miru, stabilnosti, razvoju i prosperitetu.”
