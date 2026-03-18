FOTO / Kamioni ne mogu prema Rijeci i Istri, na cestama pravi zimski uvjeti

Trenutno tako nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Hrvatskom primorju ili Istri
Oglas
Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje, zimski uvjeti su na pojedinim cestama u Gorskom kotaru i Lici, a zbog toga što u priobalju puše jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, na snazi su zabrane za pojedine skupine vozila, izvijestio je u srijedu Hrvatski autoklub (HAK).
Trenutno tako nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Hrvatskom primorju ili Istri, i obratno zbog jakog vjetra na autocesti A6 Rijeka-Zagreb i zimskih uvjeta na državnoj cesti DC3.
A6 je zbog vjetra između čvorova Delnice i Čavle otvorena samo za osobna vozila, a zbog zimskih uvjeta između čvorova Bosiljevo 2 i Kikovica zabrana je prometa za vozila koja nemaju propisanu zimsku opremu i za teretna motorna vozila s priključnim vozilom, a na autocesti A7 Rupa-Križišće je zbog vjetra između čvorova Rijeka istok i Šmrika zabrana prometa za prvu i drugu skupinu vozila.
U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim cestama vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije, javlja Novi list.
Vozačima HAK savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila te ne kreću na put bez zimske opreme.
Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Zagreb zapad i čvora Lučko u smjeru Lipovca te između čvora Zagreb istok i čvora Kosnica u smjeru Bregane, a kolona vozila na prilazu zoni radova na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Kosnica i čvora Jakuševec u smjeru Bregane duga je jedan kilometar.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas