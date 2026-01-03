Amerikanci su prije Madura uhitili još jednog predsjednika

Godine 1989., američki predsjednik George Bush, koji je bio i bivši direktor CIA-e, naredio je invaziju na Panamu da bi uhvatio državnog diktatora, generala Manuela Noriegu, bivšeg američkog obavještajnog agenta kojega su američke vlasti tražile zbog trgovine drogom.
Bila je to zadnja američka vojna intervencija u Latinskoj Americi prije zarobljavanja i izvođenja iz zemlje u subotu venezuelskog predsjednika Nicolása Madura, kako je potvrdio aktualni američki predsjednik Donald Trump.
Događaj su pratili i napadi usmjereni osobito na glavni panamski grad Caracas.
Godine 1989. je u operaciji pod nazivom Just Cause sudjelovalo oko 27.000 američkih vojnika, među kojima i 13.000 onih koji su bili stacionirani u Panami. Operacija je službeno rezultirala s 500 smrtnih slučajeva, no nevladine su organizacije procijenile da se broj žrtava može mjeriti u tisućama.
Dana 20. prosinca, američki su vojnici preuzeli kontrolu na ulicama glavnoga grada. Nakon dva tjedna, tijekom kojih se sklonio u vatikanskom veleposlanstvu, Manuel Noriega predao se 3. siječnja 1990.
Dvije godine prije zarobljavanja Noriega je tvrdio da je na njegovu glavu raspisana nagrada jer je odbio surađivati s američkim planom invazije na Nikaragvu.
Sud na Floridi osudio ga je na 40 godina zatvora zbog trgovine drogom i pranja novca, a kazna mu je prepolovljena zbog dobrog ponašanja.
Bio je sukcesivno pritvaran, sve do smrti 2017., u Sjedinjenim Državama, Francuskoj i Panami zbog trgovine drogom, pranja novca i prisilnih nestanaka protivnika tijekom svojega mandata na vlasti (od 1983. do 1989.).
