tvornica pirotehnike
FOTO, VIDEO / Hrvatici na Malti eksplozija raznijela sobu: "Mislile smo da je rat, kao da nas bombardiraju!"
Snažna eksplozija u tvornici pirotehnike na Malti rano jutros uzdrmala je velik dio otoka, a udarni val razbio je prozore na obližnjim zgradama. Među onima koji su se našli usred kaosa bile su i dvije Hrvatice na odmoru, kojima je detonacija uništila sobu u kojoj su boravile. "Mislile smo da je rat, staklo je letjelo posvuda", ispričala je za N1 jedna od njih.
Eksplozija se dogodila oko 6:30 sati u tvornici Ta' Lourdes, smještenoj u ulici Triq tal-Qagħdi, na području Magħtaba. Policija se trenutno nalazi na mjestu događaja i provodi istragu. Prema prvim informacijama, eksplozija je izbila unutar pogona za proizvodnju pirotehnike, piše Malta today.
Stanovnici okolnih mjesta izvijestili su da su eksploziju čuli nekoliko kilometara dalje, dok su neki naveli da su osjetili i udarni val.
Dvojica muškaraca prevezena su u bolnicu Mater Dei s lakšim ozljedama.
Muškarci u dobi od 67 i 47 godina, obojica stanovnici zaljeva Svetog Pavla (St Paul's Bay), u trenutku eksplozije nalazili su se na poljima u blizini tvornice. Zbog šoka izazvanog eksplozijom, među ostalima, prevezeni su vozilom hitne pomoći u bolnicu.
Liječnici su utvrdili da su obojica zadobili lakše ozljede.
Policija je potvrdila da u trenutku eksplozije nijedan od licenciranih radnika tvornice nije bio na lokaciji.
Hrvatica i njena majka odsjele su u mjestu Salina, koje se nalazi oko jedan kilometar od tvornice pirotehnike u kojoj se dogodila eksplozija.
U trenutku eksplozije bile su u svojoj sobi:
"Bile smo u šoku, mislile smo da je rat, kao da nas bombardiraju. Staklo je bilo po nama, sve se razletjelo. Mama i ja smo se stisnule u krevetu, nismo znale jesmo li sigurnije u hodniku, u sobi, sve smo ostavile i izašle", rekla nam je uznemirena Hrvatica.
Kuća za goste u kojoj borave osigurala im je drugi smještaj, a sutra se vraćaju u Hrvatsku.
Čitateljica N1
