Oglas

David Venturella

ICE ima novog šefa. Prije je radio u privatnom zatvoru

author
Hina
|
13. svi. 2026. 06:28
Federal law enforcement agents and police officers in riot gear aim smoke crowd-control devices to disperse protesters following the shooting of a Venezuelan man by a Immigration and Customs Enforcement (ICE) agent
Octavio JONES / AFP

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa priopćila je da će službenik za imigraciju i carinsku provedbu David Venturella, koji je radio u privatnoj zatvorskoj tvrtki prije ponovnog pridruživanja ICE-u, biti novi vršitelj dužnosti ravnatelja agencije.

Oglas

"Dave Venturella bit će vršitelj dužnosti ravnatelja ICE-a nakon odlaska Todda Lyonsa", stoji u priopćenju američkog Ministarstva domovinske sigurnosti, koje nadgleda ICE.

ICE već godinama djeluje s ravnateljima koji su obavljali "vršitelje dužnosti". Agencija je od početka 2017. bez ravnatelja kojeg je potvrdio Senat.

Od preuzimanja dužnosti početkom prošle godine, Trump je pooštrio mjere protiv imigracije, a skupine za ljudska prava tvrde da vladine akcije krše pravičan postupak i prava na slobodu govora te stvaraju nesigurno okruženje, posebno za etničke manjine. 

ICE je bio u središtu Trumpove represije svojim imigracijskim pritvorima i pokušajima deportacija. Ubojstvo dvoje američkih državljana u Minnesoti, Alexa Prettija i Renee Good, koje su počinili agenti ICE-a u siječnju, izazvalo je prosvjede diljem zemlje. 

Trump je opravdao rad agencije rekavši da je cilj smanjiti ilegalnu imigraciju i poboljšati domaću sigurnost. 

Venturella je radio u ICE-u pod republikanskom i demokratskom administracijom. Također je radio u GEO Group, privatnoj zatvorskoj tvrtki koja upravlja s više od desetak saveznih centara za pritvor civilnih imigranata diljem zemlje. Prošle godine ponovno se pridružio ICE-u. 

Zagovornici ljudskih prava izrazili su zabrinutost zbog uvjeta pritvora u ICE-u. Najmanje 18 smrtnih slučajeva prijavljeno je u pritvoru ICE-a u prva četiri mjeseca 2026., nakon 31 smrtnog slučaja prošle godine, što je najviše u dva desetljeća.

Teme
david venturella deportacije ice imigracijska politika imigracijski pritvor ljudska prava

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ