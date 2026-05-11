Indijski premijer ide na turneju usred krize na Bliskom istoku: Prvo odlazi u UAE

Indijski premijer Narendra Modi krenut će na turneju koja uključuje posjet Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Europi od 15. do 20. svibnja, dok kriza na Bliskom istoku potiče rast globalnih cijena nafte i opterećuje indijske devizne rezerve.
Modi će najprije posjetiti Emirate, a potom će otputovati u Nizozemsku, Švedsku, Norvešku i Italiju, priopćilo je indijsko Ministarstvo vanjskih poslova.
Putovanje slijedi nakon što je Modi pozvao na niz mjera, uključujući štednju goriva, manji uvoz i kupnju zlata, kao i smanjena putovanja, jer nagli porast cijena energije utječe na devizne rezerve zemlje.
Indijske dionice su pale, a rupija je pretrpjela najoštriji pad u više od mjesec dana i završila na najnižoj razini u povijesti.
Više cijene nafte glavni su rizik za uvoznika energije Indiju, kojoj prijeti povećanje deficita tekućeg računa zemlje, usporavanje rasta i porast inflacije.
Modi i čelnik UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan razmijenit će mišljenja o bilateralnim pitanjima, posebno o energetskoj suradnji, kao i o "regionalnim i međunarodnim pitanjima od obostranog interesa", navodi ministarstvo.
Europski dio putovanja ima ulogu produbljivanja indijskih trgovinskih i investicijskih veza s tim zemljama, nakon postizanja trgovinskog sporazuma između Indije i EU-a dogovorenog ranije ove godine.

