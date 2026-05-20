NYT: "Šokantno je koga su Trump i Izraelci htjeli postaviti na čelo Irana"

Postojanje tog plana, o kojem se dosad nije izvještavalo, bilo je dio višefazne izraelske strategije za rušenje iranske teokratske vlasti. Ono pokazuje da su Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu ušli u rat ne samo pogrešno procjenjujući koliko brzo mogu ostvariti svoje ciljeve, nego i oslanjajući se djelomično na riskantan plan promjene vlasti u Iranu koji su čak i neki Trumpovi suradnici smatrali nevjerojatnim. Posebno su neki američki dužnosnici bili skeptični prema ideji vraćanja Ahmadinedžada na vlast.