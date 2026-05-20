plan za promjenu režima
NYT: "Šokantno je koga su Trump i Izraelci htjeli postaviti na čelo Irana"
Prema američkim dužnosnicima, izraelski napad osmišljen kako bi Mahmouda Ahmadinedžada oslobodio kućnog pritvora u Teheranu bio je dio plana za promjenu režima i njegovo dovođenje na vlast.
Nekoliko dana nakon što su izraelski napadi u prvim fazama rata ubili iranskog vrhovnog vođu i druge visoke dužnosnike, predsjednik Trump javno je nagađao da bi bilo najbolje kada bi „netko iznutra“ preuzeo vlast u Iran, piše New York Times.
Ispostavilo se da su Sjedinjene Države i Izrael u sukob ušli s vrlo konkretnom i prilično iznenađujućom osobom na umu: Mahmoudom Ahmadinedžadom, bivšim iranskim predsjednikom poznatim po tvrdolinijaškim, antiizraelskim i antiameričkim stavovima.
No smioni plan, koji su razvili Izraelci i o kojem je Ahmadinedžad bio konzultiran, brzo je krenuo po zlu, prema američkim dužnosnicima upoznatima s njim.
Ahmadinedžad je prvog dana rata ozlijeđen u izraelskom napadu na njegov dom u Teheranu, koji je bio osmišljen kako bi ga oslobodio kućnog pritvora, rekli su američki dužnosnici i jedan njegov suradnik. Preživio je napad, ali nakon tog bliskog susreta izgubio je vjeru u plan promjene režima.
Od tada nije viđen u javnosti, a njegovo trenutno mjesto boravka i zdravstveno stanje nisu poznati.
Reći da je Ahmadinedžad bio neobičan izbor bilo bi veliko podcjenjivanje. Iako je posljednjih godina sve češće ulazio u sukobe s iranskim režimom i bio pod strogim nadzorom vlasti, tijekom predsjedničkog mandata od 2005. do 2013. bio je poznat po pozivima da se „Izrael izbriše s karte“. Bio je snažan zagovornik iranskog nuklearnog programa, žestoki kritičar SAD-a i poznat po brutalnom gušenju unutarnjeg neslaganja.
Kako je Ahmadinedžad pridobiven za sudjelovanje u planu ostaje nepoznato.
Postojanje tog plana, o kojem se dosad nije izvještavalo, bilo je dio višefazne izraelske strategije za rušenje iranske teokratske vlasti. Ono pokazuje da su Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu ušli u rat ne samo pogrešno procjenjujući koliko brzo mogu ostvariti svoje ciljeve, nego i oslanjajući se djelomično na riskantan plan promjene vlasti u Iranu koji su čak i neki Trumpovi suradnici smatrali nevjerojatnim. Posebno su neki američki dužnosnici bili skeptični prema ideji vraćanja Ahmadinedžada na vlast.
„Od samog početka predsjednik Trump jasno je definirao ciljeve Operacije Epic Fury: uništiti iranske balističke projektile, demontirati njihove proizvodne pogone, potopiti mornaricu i oslabiti njihove saveznike“, rekla je glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly odgovarajući na pitanja o planu promjene režima i Ahmadinedžadu. „Američka vojska ispunila je ili nadmašila sve svoje ciljeve, a sada naši pregovarači rade na sporazumu koji bi trajno okončao iranske nuklearne kapacitete.“
Glasnogovornik Mossada odbio je komentirati.
Američki dužnosnici govorili su tijekom prvih dana rata o planovima razvijenima s Izraelom za pronalazak pragmatičnog vođe koji bi mogao preuzeti zemlju. Tvrdili su da postoje obavještajni podaci prema kojima su neki unutar iranskog režima spremni surađivati sa SAD-om, čak i ako ih se ne može nazvati „umjerenima“.
Trump je tada uživao u uspjehu američke operacije hvatanja venezuelanskog vođe Nicolása Madura i spremnosti njegove privremene nasljednice na suradnju s Bijelom kućom — model koji je Trump očito smatrao mogućim ponoviti drugdje.
Posljednjih godina Ahmadinedžad je sve češće ulazio u sukobe s režimom, optužujući ga za korupciju, a kružile su i glasine o njegovim lojalnostima. Diskvalificiran je na više predsjedničkih izbora, njegovi suradnici su uhićeni, a njegovo kretanje bilo je uglavnom ograničeno na kuću u četvrti Narmak u istočnom Teheranu.
To što su američki i izraelski dužnosnici Ahmadinedžada vidjeli kao potencijalnog vođu nove iranske vlade dodatni je dokaz da je rat u veljači pokrenut uz nadu da će se u Teheranu instalirati podatnije vodstvo. Trump i članovi njegove administracije tvrdili su da su ciljevi rata bili usko usmjereni na uništavanje iranskih nuklearnih, raketnih i vojnih kapaciteta.
Mnoga pitanja ostaju bez odgovora, uključujući kako su Izrael i SAD planirali dovesti Ahmadinedžada na vlast i okolnosti zračnog napada u kojem je ozlijeđen. Američki dužnosnici rekli su da je napad, koji je izvelo izraelsko ratno zrakoplovstvo, bio usmjeren na ubijanje stražara koji su nadzirali Ahmadinedžada kako bi ga oslobodili kućnog pritvora.
Prvog dana rata izraelski napadi ubili su ajatolaha Alija Hameneija, iranskog vrhovnog vođu. Napad na njegov kompleks u središnjem Teheranu pogodio je i sastanak iranskih dužnosnika te ubio neke koje je Bijela kuća smatrala spremnijima za pregovore o promjeni vlasti nego njihove nadređene.
U iranskim medijima tada su se pojavile prve informacije da je Ahmadinedžad poginuo u napadu na svoju kuću.
Napad nije ozbiljnije oštetio njegov dom na kraju slijepe ulice, ali je pogođena sigurnosna postaja na ulazu u ulicu. Satelitske snimke pokazale su da je ta zgrada uništena.
U danima nakon toga službene novinske agencije pojasnile su da je preživio, ali da su njegovi „tjelohranitelji“ — zapravo pripadnici Revolucionarne garde koji su ga istodobno čuvali i držali u kućnom pritvoru — poginuli.
Članak u časopisu The Atlantic u ožujku, pozivajući se na anonimne Ahmadinedžadove suradnike, naveo je da je bivši predsjednik oslobođen državnog nadzora nakon napada na njegovu kuću, što je članak opisao kao „operaciju bijega iz zatvora“.
Nakon tog članka jedan Ahmadinedžadov suradnik potvrdio je za The New York Times da je bivši predsjednik napad doživio kao pokušaj oslobađanja. Suradnik je rekao da su Amerikanci Ahmadinedžada vidjeli kao osobu sposobnu voditi Iran i upravljati „iranskom političkom, društvenom i vojnom situacijom“.
Ahmadinedžad bi mogao „odigrati vrlo važnu ulogu“ u Iranu u bliskoj budućnosti, rekao je suradnik, sugerirajući da su ga Amerikanci vidjeli slično kao Delcy Rodriguez, koja je preuzela vlast u Venezueli nakon američkog hvatanja Madura i od tada blisko surađuje s Trumpovom administracijom.
Tijekom predsjedničkog mandata Ahmadinedžad je bio poznat i po tvrdolinijaškoj politici i po često bizarnim fundamentalističkim izjavama, poput tvrdnje da u Iranu nema homoseksualaca ili negiranja Holokausta. Govorio je i na konferenciji u Teheranu pod nazivom „Svijet bez cionizma“.
Zapadni satiričari ismijavali su njegove stavove, a Ahmadinedžad je postao svojevrsna nenamjerna pop-kulturna zanimljivost, čak i predmet parodija u emisiji Saturday Night Live.
Također je vodio Iran u razdoblju kada je zemlja ubrzano obogaćivala uranij koji bi se jednog dana mogao koristiti za izradu nuklearne bombe. Američka obavještajna procjena iz 2007. zaključila je da je Iran ranije zamrznuo rad na nuklearnom oružju, ali je nastavio obogaćivati nuklearno gorivo koje bi mogao koristiti za oružje ako bi promijenio odluku.
Nakon odlaska s vlasti Ahmadinedžad je postupno postao otvoreni kritičar teokratskog režima, odnosno barem protivnik ajatolaha Hameneija.
Tri puta — 2017., 2021. i 2024. — pokušao se ponovno kandidirati za predsjednika, ali je svaki put iransko Vijeće čuvara blokiralo njegovu kandidaturu. Ahmadinedžad je optuživao visoke iranske dužnosnike za korupciju i loše upravljanje te postao kritičar vlasti u Teheranu. Iako nikada nije bio otvoreni disident, režim ga je počeo smatrati potencijalno destabilizirajućim faktorom.
Njegove veze sa Zapadom puno su nejasnije.
U intervjuu za The New York Times 2019. Ahmadinedžad je pohvalio predsjednika Trumpa i pozvao na približavanje Irana i SAD-a.
„Gospodin Trump je čovjek od akcije“, rekao je Ahmadinedžad. „On je poslovni čovjek i zato zna izračunati omjer koristi i troškova te donijeti odluku. Kažemo mu: izračunajmo dugoročnu korist i trošak za naše dvije nacije i nemojmo biti kratkovidni.“
Ljudi bliski Ahmadinedžadu optuživani su za prebliske veze sa Zapadom ili čak za špijuniranje za Izrael. Njegov bivši šef kabineta Esfandiar Rahim Mashai izveden je pred sud 2018., a sudac ga je javno ispitivao o navodnim vezama s britanskim i izraelskim obavještajnim službama — optužbi koju su prenijeli državni mediji.
Posljednjih godina Ahmadinedžad je putovao izvan Irana, što je dodatno potaknulo nagađanja.
Godine 2023. posjetio je Gvatemalu, a 2024. i 2025. Mađarsku, o čemu je pisao magazin New Lines. Obje zemlje imaju bliske odnose s Izraelom.
Tadašnji mađarski premijer Viktor Orbán ima bliske odnose s Netanyahuom. Tijekom boravka u Mađarskoj Ahmadinedžad je govorio na sveučilištu povezanom s Orbánom.
Iz Budimpešte se vratio samo nekoliko dana prije nego što je Izrael prošlog lipnja počeo napadati Iran. Kada je rat izbio, zadržao je vrlo nizak javni profil i objavio tek nekoliko poruka na društvenim mrežama. Njegova relativna šutnja o ratu s državom koju je dugo smatrao glavnim neprijateljem Irana mnogima je bila upadljiva.
Rasprave o Ahmadinedžadu na iranskim društvenim mrežama pojačale su se nakon izvještaja o njegovoj smrti, prema analizi tvrtke FilterLabs koja prati javno raspoloženje. No interes je u sljedećim tjednima splasnuo i uglavnom se sveo na zbunjenost oko njegova mjesta boravka.
Na početku rata Izrael je zamislio više faza sukoba: prvo zajedničke zračne napade SAD-a i Izraela, potom likvidaciju iranskog vrhovnog vodstva i mobilizaciju Kurda protiv iranskih snaga, prema dvojici izraelskih obrambenih dužnosnika upoznatih s operativnim planiranjem.
Nakon toga izraelski plan predviđao je kombinaciju propagandnih kampanja i kurdske invazije kako bi se stvorila politička nestabilnost i osjećaj da režim gubi kontrolu. U trećoj fazi režim bi se, pod snažnim političkim pritiskom i zbog razaranja ključne infrastrukture poput elektroenergetskog sustava, urušio, što bi omogućilo uspostavu „alternativne vlade“.
Osim zračnih napada i ubojstva vrhovnog vođe, malo toga odvilo se prema izraelskim očekivanjima, a danas se čini da je plan ozbiljno podcijenio otpornost Irana i sposobnost SAD-a i Izraela da nametnu svoju volju.
Ipak, čak i nakon što je postalo jasno da je iranski teokratski režim preživio prve mjesece rata, neki izraelski dužnosnici nastavili su vjerovati u mogućnost promjene režima u Teheranu.
Šef Mossada David Barnea rekao je suradnicima u nekoliko razgovora da i dalje smatra kako je plan agencije, temeljen na desetljećima obavještajnog rada i operacija u Iranu, imao vrlo velike šanse za uspjeh da je dobio zeleno svjetlo za provedbu.
