VIDEO / Apokaliptične scene u Libanonu: Izrael izveo 100 napada unutar 10 minuta

Izrael je u srijedu poslijepodne izveo sto napada diljem Libanona u samo 10 minuta, ciljajući Bejrut, jug i dolinu Bekaa. Napadi su se dogodili nekoliko sati nakon što je pakistanski premijer Shehbaz Sharif objavio primirje i proglasio ga "trenutno na snazi".
Oglas
Zvuci kola hitne pomoći ispunili su ulice Bejruta od 15 sati po lokalnom vremenu. Predsjednik Libanonskog Crvenog križa Georges Kettaneh rekao je za LBCI da ima puno ranjenih i da čine sve što mogu kako bi ih spasili, a ima i mrtvih. Nekoliko bejrutskih bolnica izdalo je hitne apele za darivanje krvi.
Napadnute su četvrti u Bejrutu, gradovi Tir, Sidon i Nabatieh, kao i brojna sela diljem južnog Libanona i istočne doline Bekaa. U Sidonu je u napadu na kompleks al-Zahraa ranjen dopisnik Al Manara Amin Shumer, piše Drop Site.
Pokret Amal potvrdio je da je šest osoba poginulo u ranijem napadu na Srifu, selo u južnom Libanonu u blizini obalnog grada Tira.
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu je izjavio da primirje ne obuhvaća Libanon, čak i nakon što je Hezbolah zaustavio napade na sjeverni Izrael i kopnene trupe, prema Reutersu. Dopisnica Drop Sitea Lylla Younes izvijestila je o ponovnom povratku ratnih zrakoplova na nebo iznad Bejruta u 8 sati ujutro po lokalnom vremenu, s vozilima hitne pomoći koja neprestano voze po ulicama.
💢🇱🇧 BREAKING | Israel launched 100 strikes across Lebanon in 10 minutes Wednesday afternoon, targeting Beirut, the south, and the Bekaa Valley — hours after a ceasefire was announced and declared “effective immediately” by Pakistan’s Prime Minister Shehbaz Sharif.— Drop Site (@DropSiteNews) April 8, 2026
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas