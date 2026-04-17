Francuska i UK pokreću misiju za sigurnost Hormuza, Njemačka i Italija spremne pomoći

Europski čelnici pozdravili su najavu ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca, ali istaknuli da ono mora biti trajno i bezuvjetno, dok su Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska najavili pokretanje zajedničke obrambene misije za zaštitu pomorskog prometa.
Emmanuel Macron rekao je da su Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska započeli uspostavu misije za osiguranje trgovinskog prometa kroz Hormuški tjesnac.
Francuski predsjednik rekao je: „Već smo započeli koordinaciju s Ujedinjenim Kraljevstvom kako bismo uspostavili misiju koja bi bila neutralna, potpuno odvojena od bilo koje zaraćene strane, s ciljem potpore i zaštite trgovačkih brodova koji prolaze kroz Zaljev.“
Macron je dodao da će se sastanak o planiranju održati sljedeći tjedan u Londonu, javlja Sky News.
Keir Starmer rekao je da će Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo predvoditi misiju te da je više od desetak zemalja već obećalo „dati resurse“ za tu operaciju.
„Ovo će biti strogo mirnodopska i obrambena misija, s ciljem pružanja sigurnosti komercijalnom brodarstvu i potpore razminiranju“, rekao je.
„Pozivamo sve zemlje koje imaju interes za slobodan protok globalne trgovine da nam se pridruže.“
Britanski premijer rekao je da ponovno otvaranje ključnog plovnog puta mora biti „i trajno i provedivo“. Dodao je da će, „čim uvjeti to dopuste“, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo pokrenuti strogo obrambenu vojnu misiju za „zaštitu slobode plovidbe“ u tjesnacu.
Starmer je rekao da će misija raditi na razminiranju i zaštiti brodova u području Hormuškog tjesnaca. Zaključio je: „Ponovno otvaranje tjesnaca je globalna nužnost i globalna odgovornost. Moramo djelovati kako bi energija i trgovina ponovno slobodno tekle, kako bi se smanjile cijene za građane. Naši građani trebaju vidjeti povratak mira i stabilnosti, a mi ćemo odigrati svoju punu ulogu.“
Italija šalje „pomorske jedinice“ u obrambenu misiju
Talijanska premijerka Giorgia Meloni potvrdila je da će njezina zemlja podržati obrambenu misiju u Hormuškom tjesnacu, čime je potvrdila ranije najave.
Meloni je rekla da će Rim u misiju poslati „pomorske jedinice“.
Govoreći nakon Macrona i Starmera, izjavila je: „Moramo pružiti sigurnost pomorskoj industriji kako bi se brodari osjećali i znali da su njihovi brodovi sigurni pri prolasku kroz tjesnac. Smatramo da je najbolji način za postizanje takve misije, kakvu ste opisali, a koja će biti isključivo obrambena – što je načelo oko kojeg se svi slažemo – da Italija sudjeluje u tom okviru pružanjem određenog broja pomorskih jedinica, sukladno onome što odobri talijanski parlament.“
Njemačka spremna sudjelovati
Nakon nje obratio se njemački čelnik Friedrich Merz, koji je potvrdio da je i Berlin spreman sudjelovati u nekom obliku. Bio je manje konkretan o tome kako bi to sudjelovanje moglo izgledati.
Merz je rekao: „Spremni smo dati njemački doprinos osiguravanju slobode plovidbe u Hormuškom tjesnacu. To bi moglo značiti, nakon završetka pregovora, eventualno i sudjelovanje njemačkih oružanih snaga u međunarodnoj misiji – pod uvjetom da postoji čvrsta pravna osnova za to.“
