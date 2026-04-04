Izrael čeka zeleno svjetlo od SAD-a za veliku eskalaciju rata protiv Irana

Hina
04. tra. 2026. 22:18
(FILES) Israel's F-15E Strike Eagle fighter plane performs maneuvers during the graduation ceremony of Israeli Air Force pilots at the Hatzerim base in the Negev desert, near the southern city of Beer Sheva
JACK GUEZ / AFP

Izrael se priprema napasti iranska energetska postrojenja, ali čeka zeleno svjetlo Sjedinjenih Država, rekao je visoki izraelski obrambeni dužnosnik u subotu, dodajući da će do takvih napada vjerojatno doći unutar tjedan dana.

Ta je izjava došla nakon što je američki predsjednik Donald Trump dao u subotu Iranu „48 sati” da „postigne dogovor ili ponovno otvori Hormuški tjesnac”, inače će Sjedinjene Države na njih „sručiti pakao”.

Donald Trump je 26. ožujka postavio Teheranu ultimatum od 10 dana za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, ključnog pomorskog puta za svjetsko gospodarstvo koji Iran blokira od početka rata.

Ultimatum je tada bio postavljen za „ponedjeljak, 6. travnja u 20 sati po washingtonskom vremenu”.

U slučaju da se tjesnac ne otvori, američki je predsjednik zaprijetio uništavanjem elektrana u Iranu.

