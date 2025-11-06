Izraelski ministar pozvao Židove da se odsele iz New Yorka zbog pobjede Mamdanija

Izraelski ministar za pitanja dijaspore i antisemitizma Amichai Chikli je pozvao Židove da se odsele iz New Yorka nakon izbora Zohrana Mamdanija za gradonačelnika.
"Grad koji je nekoć bio simbol slobode za cijeli svijet upravo je predao svoje ključeve pristaši (palestinskog islamističkog pokreta) Hamasa", napisao je Chikli na platformi X.
"New York više nikada neće biti isti, posebno za svoju židovsku zajednicu", ocijenio je on.
Taj desničarski ministar, poznat po radikalnim izjavama, pozvao je "njujorške Židove da ozbiljno razmotre da Zemlju Izrael učine svojim novim domom".
Ministar sigurnosti Izraela Itamar Ben-Gvir ponovio je taj stav, nazivajući novog gradonačelnika New Yorka "antisemitom".
"Antisemitizam je prevladao nad zdravim razumom. Mamdani je pristaša Hamasa, neprijatelj Izraela i otvoreni antisemita", rekao je Ben-Gvir.
U izraelskoj oporbi, čelnik desničarske nacionalističke stranke Avigdor Liberman rekao je da je "New York za svog gradonačelnika izabrao rasista, populista i otvorenog šiitskog islamista".
Ni ured premijera Benjamina Netanyahua, niti Ministarstvo vanjskih poslova Izraela zasad nisu komentirali rezultat izbora za gradonačelnika New Yorka.
Mamdani, pristaša zahtjeva Palestinaca, posljednjih je mjeseci više puta govorio protiv antisemitizma, ali i osuđujući islamofobiju koju je, kako kaže, doživio.
Stavovi Mamdanija o Izraelu — da tamo vlada "režim apartheida" i da je ofenzivu u Pojasu Gaze osudio kao genocid — izazvali su snažne reakcije, uključujući nezadovoljstvo dijela židovske zajednice.
Ta je ofenziva pokrenuta 7. listopada 2023. godine, kao odgovor na neviđeni napad Hamasa na izraelsko tlo.
Mamdani, član lijevog krila oporbene Demokratske stranke, po stupanju na dužnost u siječnju postat će prvi muslimanski gradonačelnik New Yorka.
Jasna izborna pobjeda Mamdanija došla je unatoč napadima na njegovu politiku i njegovo muslimansko podrijetlo, posebno poslovne zajednice, konzervativnih medija i predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, koji mu je glavna meta u borbi protiv privilegija za bogataše — što je jedan od temeljnih kamenova političkog programa Mamdanija.
Trump je u utorak intervenirao u posljednjem trenutku njujorške predizborne kampanje, rekavši da Mamdani "mrzi" Židove.
