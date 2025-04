Bivši kanadski zastupnik za N1: Ljudi moji, pa američke korporacije već posjeduju kanadska prirodna bogatstva

Podijeli :

Janko Perić, bivši višestruko izabrani zastupnik liberalne stranke kanadskog parlamenta uživo se iz Ontarija uključio u Novi dan. S našim Tihomirom Ladišićem razgovarao je o rezultatima parlamentarnih izbora u kojem je Mark Carney izabran za novog premijera.

Kako komentira rezultate izbora i odabir Marka Carneya na mjesto kanadskog premijera?

“Trudeau je iza sebe ostavio lošu sliku, narod je bio protiv njega. Mark Carney je nova osoba u kanadskoj politici, bio je guverner kanadske pa engleske banke”, govori Carney ističući da on sam ne zna što ga čeka.

Predsjednik Trump je još u veljači rekao da misli da bi Kanadi bilo bolje da je dio SAD-a.

On je rekao “misli.” To su i liberali i konzervativci upotrijebili u kampanji i u fokus stavili kako će Amerikanci preuzeti prirodna bogatstva… Ljudi moji, američke korporacije već posjeduju prirodna bogatstva u Kanadi. Nije to ništa novo, neće Trump otpeljati bogatstva u SAD”, podcrtava bivši kanadski zastupnik i govori da ne zna zašto se tolika panika podigla oko nečeg što je evidentno već prisutno.

Kakav je život u Kanadi danas? “Situacija je puno drugačija nego prije par godina. Nije problem Trump, nego loša politika prošlog premijera. Nisam osobno protiv migracije, međutim nije bilo infrastrukture potrebne za taj broj useljenika. Zdravstvo nije spremno, deficit je velik. Ne zna se ni točno koliki je kanadski dug – on je poduplan”, kaže i dodaje da je to sve stvoreno unazad 10 godina, tijekom Trudeauovog mandata.

“Deficit koji smo preuzeli 93. smo riješili do 2000. Dug se počeo smanjivati, a tijekom Trudeau se on – poduplao”, govori.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

VIDEO / Novi kanadski premijer odmah “u glavu:” Ako SAD neće voditi svijet, mi ćemo Liberali pobijedili na izborima u Kanadi