Oglas

EU vs. Izrael

Kallas odgovorila izraelskom ministru nakon komentara o aparthejdu: "Dragi Gideone..."

author
N1 Info
|
18. lip. 2026. 15:18
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
EU foreign policy chief Kaja Kallas (L) listens to Israel's Foreign Minister Gideon Saar during a visit to the Yad Vashem Holocaust Memorial in Jerusalem on March 24, 2025
Menahem KAHANA / AFP

Izraelski ministar vanjskih poslova "prekinuo je sve odnose" s europskom šeficom diplomacije. Povod su navodi da je Kaja Kallas izraelsku politiku usporedila s aparthejdom u Južnoj Africi. Kallas je sada odgovorila

Oglas

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar objavio je da Izrael prekida sve kontakte s visokom predstavnicom EU za vanjsku politiku Kajom Kallas, optuživši je za "opsesivan i očito nepravedan” odnos prema Izraelu, javljaju izraelski mediji.

Kallas je putem svog profila na X-u odgovorila Saaru:

"Dragi Gideone, kao što znate, Europsku uniju i Izrael povezuje mnogo toga. Cijenim naš dijalog i suradnju te sam spremna nastaviti ih u tom duhu – s poštovanjem i konstruktivno.

Dijalog je temelj diplomacije, osobito kada postoje neslaganja. Europska unija uvijek je predana izgradnji konstruktivnog odnosa s Izraelom.

Kako bi se postigao mir na Bliskom istoku, rješenje o dvije države i dalje ostaje jedini održiv put. Europska unija osudila je ilegalna izraelska naselja na Zapadnoj obali, koja sve više otežavaju ostvarenje tog cilja. To je stajalište Europske unije", stoji u objavi.

Teme
bliski istok diplomatski prekid gideon saar izrael izrael-eu odnosi kaja kallas rješenje o dvije države

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ