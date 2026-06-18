EU vs. Izrael
Kallas odgovorila izraelskom ministru nakon komentara o aparthejdu: "Dragi Gideone..."
Izraelski ministar vanjskih poslova "prekinuo je sve odnose" s europskom šeficom diplomacije. Povod su navodi da je Kaja Kallas izraelsku politiku usporedila s aparthejdom u Južnoj Africi. Kallas je sada odgovorila
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Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar objavio je da Izrael prekida sve kontakte s visokom predstavnicom EU za vanjsku politiku Kajom Kallas, optuživši je za "opsesivan i očito nepravedan” odnos prema Izraelu, javljaju izraelski mediji.
Kallas je putem svog profila na X-u odgovorila Saaru:
"Dragi Gideone, kao što znate, Europsku uniju i Izrael povezuje mnogo toga. Cijenim naš dijalog i suradnju te sam spremna nastaviti ih u tom duhu – s poštovanjem i konstruktivno.
Dear Gideon, as you know, the EU and Israel have a lot that binds us. I value our dialogue and engagement, and I’m open to continue in that spirit, respectfully and constructively. Dialogue is the foundation of diplomacy, especially when differences arise. The EU is always…— Kaja Kallas (@kajakallas) June 18, 2026
Dijalog je temelj diplomacije, osobito kada postoje neslaganja. Europska unija uvijek je predana izgradnji konstruktivnog odnosa s Izraelom.
Kako bi se postigao mir na Bliskom istoku, rješenje o dvije države i dalje ostaje jedini održiv put. Europska unija osudila je ilegalna izraelska naselja na Zapadnoj obali, koja sve više otežavaju ostvarenje tog cilja. To je stajalište Europske unije", stoji u objavi.
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