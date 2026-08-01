Naoružajte se strpljenjem
FOTO / Pogledajte prizore s autocesta: Nastale ogromne kolone prema moru
Promet je vrlo gust na svim važnijim cestama u smjeru mora. Zastoji i kolone su pred naplatnim postajama i na njihovim prilaznim cestama te u zonama tunela, čvorova i odmorišta, kao i na prilazima turističkim središtima na obali, u trajektnim lukama i pristaništima te na većini graničnih prijelaza, izvijestio je HAK.
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Podsjećaju vozače da su uz veću gustoću prometa češći i izvanredni događaji koji dodatno usporavaju promet, kao što su prometne nesreće. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, mole vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.
IZVANREDNI PROMETNI DOGAĐAJI:
A1 Zagreb-Ploče-Karamatići
- pojačan promet pred naplatnim postajama Lučko u smjeru mora - kolone iz smjera zagrebačke obilaznice i čvorova Buzin i Zagreb zapad duge su oko 4 km
- u smjeru Dubrovnika između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 vozi se u kolonama u pokretu s povremenim kraćim zastojima
- OPREZ: prometna nesreća u tunelu Krpani u smjeru Dubrovnika - vozi se u koloni dugoj oko 8 km
- zbog povećane gustoće prometa, tunel Sveti Rok u smjeru Dubrovnika se povremeno zatvara iz sigurnosnih razloga (kako bi se spriječilo stajanje vozila u tunelu) - kolona ispred tunela duga je oko 1 km
- u smjeru Zagreba - kolone pred naplatnim postajama Lučko i Demerje duge su oko 2 km
A2 Zagreb-Macelj
- u smjeru Zagreba - pred naplatnim postajama Trakošćan kolona je duga oko 5 km (proteže se u Sloveniju)
- u smjeru Maclja - pred naplatnim postajama Zaprešić kolona je duga oko 2 km
A3 Bregana-Lipovac
- kolone na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora iz smjera čvorova Buzin i Zagreb zapad duge su oko 4 km
- u smjeru graničnog prijelaza Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila je oko 8 km
A7 Rupa-Rijeka-Šmrika:
- povećana gustoća prometa između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Šmrike - vozi se u koloni u pokretu uz povremene zastoje
- vozačima kojima je odredište Crikvenicu/Novi Vinodolski preporuka je izlaz na čvorovima Hreljin ili Križišće
DC1 Zagreb-Knin-Split
- u smjeru juga vozi se u kolonama u pokretu s povremenim zastojima između Klinča Sela i Jastrebarskog, kod Slunja, kao i u zonama radova kod Korenice i Otrića
DC102 na otoku Krku (uključujući i Krčki most)
- promet je pojačan u oba smjera - u smjeru otoka kolona je između čvora Hreljin (A7) i Omišlja, a u smjeru kopna između Njivica i rotora Šmrika
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