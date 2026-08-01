Igor Soban/PIXSELL

Promet je vrlo gust na svim važnijim cestama u smjeru mora. Zastoji i kolone su pred naplatnim postajama i na njihovim prilaznim cestama te u zonama tunela, čvorova i odmorišta, kao i na prilazima turističkim središtima na obali, u trajektnim lukama i pristaništima te na većini graničnih prijelaza, izvijestio je HAK.

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Podsjećaju vozače da su uz veću gustoću prometa češći i izvanredni događaji koji dodatno usporavaju promet, kao što su prometne nesreće. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, mole vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.



IZVANREDNI PROMETNI DOGAĐAJI:



A1 Zagreb-Ploče-Karamatići

pojačan promet pred naplatnim postajama Lučko u smjeru mora - kolone iz smjera zagrebačke obilaznice i čvorova Buzin i Zagreb zapad ﻿duge su ﻿oko 4 km

u smjeru Dubrovnika između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 vozi se u kolonama u pokretu s povremenim kraćim zastojima

OPREZ: prometna nesreća u tunelu Krpani u smjeru Dubrovnika - vozi se u koloni dugoj oko 8 km

zbog povećane gustoće prometa, tunel Sveti Rok u smjeru Dubrovnika se povremeno zatvara iz sigurnosnih razloga (kako bi se spriječilo stajanje vozila u tunelu) - kolona ispred tunela duga je oko 1 km

u smjeru Zagreba - ﻿ kolone pred naplatnim postajama Lučko i Demerje duge su oko 2 km

Igor Soban/PIXSELL

A2 Zagreb-Macelj

u smjeru Zagreba - pred naplatnim postajama Trakošćan kolona je duga oko 5 km (proteže se u Sloveniju)

u smjeru Maclja - pred ﻿naplatnim postajama ﻿Zaprešić kolona je duga oko 2 km

A3 Bregana-Lipovac

kolone na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora iz smjera čvorova Buzin i Zagreb zapad ﻿﻿duge su oko 4 km

u smjeru graničnog prijelaza Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila je oko 8 km

Igor Soban/PIXSELL

A7 Rupa-Rijeka-Šmrika:

povećana gustoća prometa između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Šmrike - vozi se u koloni u pokretu uz povremene zastoje ﻿vozačima kojima je odredište Crikvenicu/Novi Vinodolski preporuka je izlaz na čvorovima Hreljin ili Križišće﻿



DC1 Zagreb-Knin-Split

﻿u smjeru juga vozi se u kolonama u pokretu s povremenim zastojima između Klinča Sela ﻿i Jastrebarskog, kod ﻿Slunja, kao i u zonama radova kod Korenice i Otrića

DC102 na otoku Krku (uključujući i Krčki most)

promet je pojačan u oba smjera - u smjeru otoka kolona je između čvora Hreljin (A7) i Omišlja, a u smjeru kopna između Njivica i rotora Šmrika