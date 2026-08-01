do 2029.
Stiže velika reforma vozačkih dozvola: Ovo je deset ključnih promjena koje čekaju vozače
Europska komisija ovih je dana objavila detaljnu strategiju provedbe novih direktiva koje će do kraja desetljeća donijeti najveću reformu sustava vozačkih dozvola u Europskoj uniji od 2006. godine.
Riječ je o Direktivi (EU) 2025/2205 o vozačkim dozvolama i Direktivi (EU) 2025/2206 o određenim diskvalifikacijama vozača, Obje su direktive usvojene 22. listopada 2025., a zamjenjuju dosadašnju Direktivu 2006/126/EZ.
Nova će pravila države članice u svoja nacionalna zakonodavstva morati prenijeti do 26. studenog 2028., a stara direktiva u cijelosti prestaje vrijediti 26. studenog 2029. godine. To je i zadnji rok od kojeg se većina novih pravila počinje primjenjivati u praksi u svim državama članicama, s time da pojedine odredbe na snagu stupaju i ranije.
Automobiliona.hr donosi pregled deset ključnih promjena koje donosi novi zakonodavni paket, a koje će se primjenjivati i u Hrvatskoj.
Mobilne (digitalne) vozačke dozvole
Možda i najveća novost je uvođenje mobilne, odnosno digitalne vozačke dozvole. Digitalna vozačka je potpuno novi format, koji bi trebao postati službeni EU format. Dozvole će se izdavati putem europskog novčanika digitalnog identiteta (European Digital Identity Wallet) i s vremenom će postati zadani format.
Države članice smiju digitalne dozvole uvesti i ranije na nacionalnoj razini, no do trenutka uzajamnog priznavanja na razini EU-a neće vrijediti izvan matične zemlje. Fizičke dozvole u prometu moraju biti usklađene s novim zahtjevima najkasnije do 19. siječnja 2033.
Prekogranične diskvalifikacije vozača
Još jedan veliki novitet je i taj da će gubitak vozačke dozvole od sada značiti zabranu upravljanja motornim vozilima u svim zemljama članicama. Naime, direktiva o diskvalifikacijama uvodi potpuno novi mehanizam suradnje. Ukoliko vozač počini teži prekršaj vezan uz sigurnost prometa u državi članici koja nije izdala njegovu dozvolu, ta će država o prekršaju obavijestiti državu izdavateljicu dozvole putem standardiziranog certifikata o diskvalifikaciji.
Država izdavateljica potom je dužna provesti oduzimanje, suspenziju ili ograničenje dozvole. Dakle, ako vozačku dozvolu izgubite u Hrvatskoj, nećete moći vozizi u Njemačkoj, i obrnuto.
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Ojačana ocjena zdravstvene sposobnosti za vožnju
Još jedna dosta važna novost je pojačan i fleksibilniji pristup provjeri tjelesne i mentalne sposobnosti vozača. Umjesto dosadašnjeg oslanjanja gotovo isključivo na liječničke preglede, države članice moći će birati između tri modela, ovisno o kategoriji dozvole: klasičnog liječničkog pregleda, medicinske samoprocjene koju popunjava sam podnositelj ili sustava kontinuiranog praćenja zdravstvenog stanja.
Ako se pri samoprocjeni ili praćenju uoče nepravilnosti, slijedi obvezni liječnički pregled. Po pitanju ovih promjena, policija i zdravstvo morat će surađivati, a Komisija najavljuje smjernice za liječnike, kao i kampanje za podizanje javne svijesti o zdravstvenim stanjima koja utječu na sposobnost vožnje.
Nova kategorizacija vozila
Revidirana su pravila za kategorije B i B1, uključujući teške četverocikle, motorne kamp-kućice (kamperi), hitna vozila te alternativno pogonjena vozila. Vozači s kategorijom B moći će upravljati alternativno pogonjenim vozilima (npr. električnim kombijima) mase do 4,25 tone, umjesto dosadašnjih 3,5 tone. Ova odredba stupa na snagu ranije nego ostatak direktive, već 26. studenog 2027.
Praćena vožnja od 17. godine
Prema novim pravilima, mladi će moći polagati vozački ispit za kategoriju B i dobiti dozvolu s navršenih 17 godina. No, do punoljetnosti smiju voziti isključivo u pratnji starijih vozača, koji ispunjava propisane uvjete.
Takve dozvole nosit će poseban europski kod, koji će po prvi put biti uzajamno priznat u svim državama članicama. Komisija navodi da države mogu proširiti program i na teže kategorije (C1, C1E, C) te propisati dodatne nacionalne uvjete za pratitelje. Ova odredba primijenjivat će se od 26. studenog 2028., godinu dana prije većine ostalih pravila.
Obvezno probno razdoblje za nove vozače
Uvodi se obvezno probno razdoblje od najmanje dvije godine za sve novoosposobljene vozače u EU-u, uz strože propise ili sankcije za vožnju pod utjecajem alkohola, mjere protiv vožnje pod utjecajem droga te stroža pravila o korištenju sigurnosnih pojaseva i dječjih sjedalica.
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Novi “rok trajanja” vozačke
Vozačke dozvole dobit će i novi “rok trajanja”. Naime, administrativna valjanost dozvola standardizira se na razini cijele Unije, i to na 15 godina za kategorije AM, A1, A2, A, B1, B i BE (ranije je u mnogim zemljama vrijedilo 10 godina, a koje će ubuduće biti dopušteno samo u posebnim slučajevima) te 5 godina za teretne i autobusne kategorije C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 i D1E.
Uvode se i nova pravila o produljenju valjanosti dozvola u kriznim situacijama, uz mogućnost da pojedina država odustane od EU-obuhvatnog produljenja ako kriza na nju ne utječe.
Ojačana EU mreža vozačkih dozvola (RESPER)
Postojeća EU mreža za razmjenu podataka o vozačkim dozvolama (RESPER) dobiva proširenu ulogu. Koristit će se za provjeru valjanosti i autentičnosti dozvola, sprječavanje prijevara i višestrukog posjedovanja dozvola, provedbu prekograničnih diskvalifikacija te podršku uvođenju mobilnih dozvola.
Strukturirana razmjena dozvola izdanih u trećim zemljama
Novost je i da se uvodi formalniji, EU-koordiniran mehanizam za razmjenu vozačkih dozvola izdanih izvan Unije. Komisija će procjenjivati posjeduju li pojedine treće zemlje prometne standarde usporedive s europskima te će za odabrane zemlje donositi provedbene odluke kojima se omogućuje pojednostavljena razmjena njihovih dozvola u državama članicama.
Prve procjene trebale bi započeti 2027., a prve odluke očekuju se do 2029.
Pravila o “uobičajenom boravištu”
Prema novim pravilima, zadržava se načelo prema kojem je za izdavanje, obnovu ili zamjenu dozvole nadležna država u kojoj osoba ima uobičajeno boravište. No, definicija je dodatno precizirana i proširena novim iznimkama, kao primjerice za diplomatska osoblja te za prvo izdavanje kategorije B u državi državljanstva u slučajevima jezičnih prepreka pri polaganju ispita.
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