Stiže velika reforma vozačkih dozvola: Ovo je deset ključnih promjena koje čekaju vozače

Vozačke dozvole dobit će i novi “rok trajanja”. Naime, administrativna valjanost dozvola standardizira se na razini cijele Unije, i to na 15 godina za kategorije AM, A1, A2, A, B1, B i BE (ranije je u mnogim zemljama vrijedilo 10 godina, a koje će ubuduće biti dopušteno samo u posebnim slučajevima) te 5 godina za teretne i autobusne kategorije C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 i D1E.