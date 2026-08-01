Ova država ima sve za savršen odmor, ali gubi bitku za turiste: Razlog je iznenađujući

Posebnu privlačnost predstavljaju prirodne znamenitosti poput klanca Taroko, planine Yushan, najvišeg vrha istočne Azije izvan Himalaje, te istočne obale s netaknutim plažama i impresivnim liticama. Tajvan je među ljubiteljima biciklizma poznat kao jedna od najboljih destinacija na svijetu, a sve su popularniji i planinarenje te promatranje prirode. Osim toga, zemlja spaja tradicionalnu kinesku kulturu s japanskim utjecajima i suvremenim tehnološkim razvojem, stvarajući jedinstveno turističko iskustvo.