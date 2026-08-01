u sjeni susjeda
Ova država ima sve za savršen odmor, ali gubi bitku za turiste: Razlog je iznenađujući
Tajvan je otočna država u istočnoj Aziji, smještena između Kine, Japana i Filipina. Unatoč relativno maloj površini, nudi iznimno raznoliku prirodnu i kulturnu baštinu.
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Posjetitelje privlače impresivni planinski lanci, tropska i suptropska obala, brojni nacionalni parkovi, termalni izvori, tradicionalni hramovi, moderna urbana središta te bogata gastronomska ponuda. Otok je poznat i po razvijenoj infrastrukturi, sigurnosti, učinkovitom javnom prijevozu i gostoljubivosti lokalnog stanovništva, piše Metropolitan.si.
Posebnu privlačnost predstavljaju prirodne znamenitosti poput klanca Taroko, planine Yushan, najvišeg vrha istočne Azije izvan Himalaje, te istočne obale s netaknutim plažama i impresivnim liticama. Tajvan je među ljubiteljima biciklizma poznat kao jedna od najboljih destinacija na svijetu, a sve su popularniji i planinarenje te promatranje prirode. Osim toga, zemlja spaja tradicionalnu kinesku kulturu s japanskim utjecajima i suvremenim tehnološkim razvojem, stvarajući jedinstveno turističko iskustvo.
Neiskorišten turistički potencijal
Iako Tajvan ima sve preduvjete za uspješan razvoj turizma, već godinama zaostaje za drugim azijskim turističkim odredištima. Dok Tajland, Vijetnam i Malezija svake godine privlače desetke milijuna posjetitelja, broj turista na Tajvanu znatno je manji. To pokazuje da država svoj turistički potencijal ne iskorištava u potpunosti.
Stručnjaci upozoravaju da problem nije u nedostatku atrakcija, nego ponajprije u organizaciji turističkog sektora. Među najvećim izazovima ističu se visoke cijene hotelskog smještaja, koje često ne prate kvalitetu usluge, nedostatak radne snage u ugostiteljstvu i hotelijerstvu te sporo prilagođavanje suvremenim turističkim trendovima, piše Taipei Times.
Nedostatak radne snage jedna je od najvećih prepreka daljnjem razvoju turizma na Tajvanu. Hoteli, restorani i drugi pružatelji turističkih usluga već dulje upozoravaju na poteškoće pri pronalasku zaposlenika, zbog čega su prisiljeni ograničavati kapacitete ili smanjivati opseg usluga. Istodobno, stroga pravila o zapošljavanju stranih radnika dodatno otežavaju popunjavanje slobodnih radnih mjesta.
Neiskorišten ostaje i potencijal medicinskog turizma. Tajvan ima moderan zdravstveni sustav i vrhunske zdravstvene ustanove, no zbog ograničenih kapaciteta i nedostatka ulaganja u tom području ne ostvaruje rezultate kakve bilježe neke druge azijske zemlje. Veći razvoj medicinskog turizma mogao bi donijeti dodatne prihode i zdravstvenom sustavu i cjelokupnom turističkom sektoru.
Stručnjaci stoga smatraju da će Tajvan, želi li uspješnije razvijati turizam, morati provesti sveobuhvatne reforme. Među ključnim mjerama ističu poboljšanje kvalitete turističkih usluga, povećanje konkurentnosti hotelske ponude, lakše zapošljavanje radne snage te veća ulaganja u održivi razvoj turističke infrastrukture. Samo sustavnim promjenama država će moći bolje iskoristiti svoje prirodne i kulturne prednosti te ojačati svoj položaj među vodećim turističkim destinacijama u Aziji.
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