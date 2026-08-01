Razlika između Europske unije, eurozone i Schengena, objašnjeno jednostavno

Cipar je u sličnom položaju s druge strane: formalno čeka punu integraciju u Schengen, a razlog leži u nerazriješenom statusu sjevernog dijela otoka. Za putnike izvan EU-a, uključujući britanske državljane nakon Brexita, upravo te schengenske granice odlučuju koliko dana smiju ostati bez vize, neovisno o tome kroz koju državu prvo ulaze. Pravilo devedeset dana unutar sto osamdeset dana broji se za cijelo schengensko područje zajedno, a ne za svaku državu posebno, pa vrijedi provjeriti pečate u putovnici prije nego što netko odluči produžiti odmor za još koji dan.