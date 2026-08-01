EU objavio ozbiljno upozorenje nakon 16.000 smrti zbog ekstremnih vrućina: "Nismo dovoljno pripremljeni"

U mišljenju se naglašava i potreba za dodatnom edukacijom zdravstvenih djelatnika kako bi lakše prepoznavali i liječili bolesti povezane s vrućinama. Istodobno se preporučuje poboljšanje javne komunikacije kroz višejezične savjete namijenjene turistima, sezonskim radnicima, prekograničnim radnicima i zaposlenima u prometnom sektoru. Odbor također poziva na uklanjanje postojećih nedostataka u prikupljanju podataka te jačanje znanstvenih spoznaja o zdravstvenim posljedicama toplinskih valova putem Europskog opservatorija za klimu i zdravlje.