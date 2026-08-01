Provjerite tavane i podrume: Ove kazete mogu vrijediti i do 29.000 eura

Takvi su slučajevi vrlo rijetki, no svi koji kod kuće pronađu stare Disneyjeve VHS kazete, osobito „Ljepoticu i zvijer“ ili „Aladdina“, trebali bi prije prodaje provjeriti njihovu stvarnu vrijednost. Ipak, stručnjaci upozoravaju da se na internetu često pojavljuju pretjerane procjene vrijednosti te da većina običnih Black Diamond izdanja ne postiže desetke tisuća eura, osim u iznimno rijetkim slučajevima i uz posebne okolnosti.