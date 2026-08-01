Jutarnja rutina koja vam stvarno može popraviti dan

Jutarnja rutina nije modni hir niti tema za društvene mreže. To je sustav koji, kada se gradi promišljeno, oblikuje energiju, fokus i raspoloženje za sve što slijedi. Istraživanja pokazuju da čak 35,2 posto odraslih u SAD-u spava sedam ili manje sati po noći, što znači da velik dio populacije svako jutro kreće u utrku s deficitom energije prije nego što uopće stigne do kave. Promjena pritom ne mora biti drastična da bi proizvela rezultate, dovoljno je nekoliko malih pomaka koji se s vremenom slažu jedan na drugi.