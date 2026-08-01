jutarnja navika
Mnogi ovu pogrešku rade odmah nakon buđenja: stručnjaci upozoravaju da može štetiti organizmu
Za mnoge je šalica kave prvi jutarnji ritual, no stručnjaci upozoravaju da upravo ta navika možda nije najbolji izbor za organizam.
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Naime, odmah nakon buđenja tijelo prirodno proizvodi povećane količine kortizola, hormona koji nas razbuđuje i pomaže da se osjećamo budnije. Zbog toga u prvim jutarnjim satima organizmu često nije potrebna dodatna stimulacija kofeinom.
Zašto nije dobro odmah posegnuti za kavom?
Budući da je razina kortizola ujutro prirodno povišena, ispijanje kave odmah nakon buđenja može dodatno utjecati na lučenje ovog hormona. Stručnjaci upozoravaju da takva navika s vremenom može povećati toleranciju na kofein, zbog čega će biti potrebne sve veće količine kave za isti učinak, a kod nekih osoba može se razviti i ovisnost o kofeinu. piše Metropolitan.si.
Prema dostupnim podacima, razina kortizola tijekom dana prirodno doseže vrhunac tri puta – prije 9 sati ujutro, između 12 i 13 sati te između 17:30 i 18:30 sati. Upravo zato stručnjaci preporučuju da se prva šalica kave popije nešto kasnije, kada razina kortizola počne padati.
Učinak kofeina nije isti kod svih
Važno je naglasiti da svaka osoba različito reagira na kofein. Osim količine popijene kave, na njegov učinak utječu i individualna osjetljivost, kvaliteta sna, prehrambene navike te opće zdravstveno stanje.
Kava i cigarete – kombinacija koja povećava rizik
Mnogi uz jutarnju kavu zapale i cigaretu, no stručnjaci upozoravaju da upravo ta kombinacija dodatno povećava rizik od razvoja kardiovaskularnih bolesti.
Dobra je vijest da se organizam počinje oporavljati vrlo brzo nakon prestanka pušenja. Već nekoliko sati nakon posljednje cigarete započinju prve pozitivne fiziološke promjene, a kardiovaskularni sustav postupno se obnavlja.
Istraživanja pokazuju da je pet godina nakon prestanka pušenja rizik od srčanih bolesti znatno manji nego kod osoba koje i dalje puše. Ipak, za potpuno približavanje rizika razini osoba koje nikada nisu pušile potrebno je između 10 i 15 godina.
Zbog toga liječnici ističu da je prestanak pušenja jedan od najučinkovitijih koraka koje osoba može poduzeti za očuvanje zdravlja srca, krvnih žila i cijelog organizma.
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