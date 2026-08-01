Mnogi ovu pogrešku rade odmah nakon buđenja: stručnjaci upozoravaju da može štetiti organizmu

Budući da je razina kortizola ujutro prirodno povišena, ispijanje kave odmah nakon buđenja može dodatno utjecati na lučenje ovog hormona. Stručnjaci upozoravaju da takva navika s vremenom može povećati toleranciju na kofein, zbog čega će biti potrebne sve veće količine kave za isti učinak, a kod nekih osoba može se razviti i ovisnost o kofeinu. piše Metropolitan.si.