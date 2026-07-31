Producent tuži Netflix za 105 milijuna dolara: Tvrdi da je ukradena kopija filma s Nicolasom Cageom

Odvjetnici producenta Simona Aframa su u tužbi podignutoj u srijedu u američkoj saveznoj državi Kaliforniji rekli da su autori Netflixu dostavili izvornik filma "Fortitude", koji nije bio enkriptiran, na zahtjev kompanije u lipnju. Afram je uložio preko 45 milijuna dolara u produkciju filma koja je trajala sedam godina i bio je u procesu njegove prodaje Netflixu ili nekom drugom distributeru