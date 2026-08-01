područje oko Napulja
Dramatične snimke iz Italije: Nakon najjačeg potresa u 40 godina uslijedili novi
Niz popratnih potresa pogodio je područje oko Napulja na jugu Italije tijekom noći nakon najjačeg potresa koji je pogodio regiju u 40-ak godina.
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Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju (INGV) zabilježio je naknadne potrese do subote ujutro, nakon onog magnitude 4,7 u petak navečer, od kojih je jedan bio magnitude 3,8. Epicentar je bio u Flegrejskim poljima, vulkanski aktivnom području zapadno od Napulja.
Glavni potres i naknadna podrhtavanja najjače su se osjetili u naseljima oko Flegrejskih polja, ali su se jasno osjetili i u Napulju te na obližnjim otocima Ischiji i Procidi. Mnogi stanovnici od straha su proveli noć na otvorenom.
A short while ago: A magnitude 4.7 earthquake in the Phlegraean Fields, west of Naples, Campania, southern Italy, caused severe damage. pic.twitter.com/ufL231V3d4— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 31, 2026
U nekim pogođenim područjima prijavljeni su nestanci struje, a vlasti su priopćile da je od petka navečer u regiji ozlijeđena 21 osoba. Obalni grad Pozzuoli među najteže je pogođenima. Zidovi i dijelovi fasada koji su popadali uzrokovali su štetu, dok su se na nekim mjestima urušile i stijene.
Significant damage following a M4.7 earthquake that struck the Campi Flegrei, west of Naples, Campania, southern Italy. pic.twitter.com/6yivOZbb3J— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 31, 2026
Flegrejska polja, područje visoke vulkanske aktivnosti, posljednjih su godina često doživljavala niz manjih potresa, kao i nekoliko jačih podrhtavanja. Znanstvenici tu aktivnost pripisuju bradiseizmu, fenomenu u kojem podzemni tlak uzrokuje sporo podizanje i spuštanje tla.
⚠️ UPDATE: A M4.7 earthquake struck the Phlegraean Fields (Campi Flegrei) volcanic area near Naples, Italy.— GeoTechWar (@geotechwar) July 31, 2026
At least four people are injured, with cracks and structural damage reported on houses and churches.#Terremoto - Sismo - #Napoli - Pozzuoli - Fuorigrotta - Campania https://t.co/mjsjba0DvK pic.twitter.com/WhV6YkFMkS
Većina nedavnih potresa bila je relativno slaba, ali rastuća seizmička aktivnost potaknula je talijansku vladu prošle godine da odobri nove hitne mjere i planove evakuacije za stotine tisuća ljudi koji žive u tom području.
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