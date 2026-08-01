Dramatične snimke iz Italije: Nakon najjačeg potresa u 40 godina uslijedili novi

U nekim pogođenim područjima prijavljeni su nestanci struje, a vlasti su priopćile da je od petka navečer u regiji ozlijeđena 21 osoba. Obalni grad Pozzuoli među najteže je pogođenima. Zidovi i dijelovi fasada koji su popadali uzrokovali su štetu, dok su se na nekim mjestima urušile i stijene.