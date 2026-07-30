Bijeg od vatrene stihije: George i Amal Clooney napustili luksuzni dom u Francuskoj

"Dragi Didier, u ovom trenutku nemamo nikakvu predodžbu hoće li naš prekrasan dom preživjeti ovu strašnu situaciju. Dok napuštamo Brignoles, želimo naglasiti dvije stvari", napisao je Clooney. "Prvo, nadamo se da ste vi i stanovnici našega grada na sigurnom. Drugo, Amal i ja želimo jasno poručiti da ćemo, bez obzira na to što se dogodi našem mjestu, ostati dio ove zajednice i sudjelovati u njezinoj obnovi. Volimo Brignoles i svoje prijatelje koji ondje žive", dodao je.