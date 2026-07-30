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BJESNE POŽARI

Bijeg od vatrene stihije: George i Amal Clooney napustili luksuzni dom u Francuskoj

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Hina
|
30. srp. 2026. 16:00
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Clooney
Niklas HALLE'N / AFP

Holivudski glumac George Clooney i njegova supruga Amal, britanska odvjetnica specijalizirana za ljudska prava, evakuirali su svoj luksuzni dom u Brignolesu zbog šumskih požara koji haraju jugom Francuske, potvrdio je u četvrtak Clooneyjev glasnogovornik.

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Glasnogovornik je Reutersu dostavio pismo koje je glumac uputio gradonačelniku Brignolesa Didieru Bremondu, u kojem izražava zabrinutost dok se brojne francuske regije bore s velikim požarima.

"Dragi Didier, u ovom trenutku nemamo nikakvu predodžbu hoće li naš prekrasan dom preživjeti ovu strašnu situaciju. Dok napuštamo Brignoles, želimo naglasiti dvije stvari", napisao je Clooney. "Prvo, nadamo se da ste vi i stanovnici našega grada na sigurnom. Drugo, Amal i ja želimo jasno poručiti da ćemo, bez obzira na to što se dogodi našem mjestu, ostati dio ove zajednice i sudjelovati u njezinoj obnovi. Volimo Brignoles i svoje prijatelje koji ondje žive", dodao je.

George i Amal Clooney te njihovi devetogodišnji blizanci Alexander i Ella stekli su francusko državljanstvo 2025. godine.

Bračni par kupio je imanje s vinogradom u Brignolesu, u regiji Provansa-Alpe-Azurna obala, 2021. godine, kada je njegova procijenjena vrijednost iznosila oko 9 milijuna eura.

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Teme
amal clooney francuska george clooney klimatske promjene požar požari

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