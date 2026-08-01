Ovaj je otok manji od pola nogometnog igrališta, a na njemu živi čak 500 ljudi

AFP/CARL DE SOUZA

Na prvi pogled izgleda kao stijena usred jezera prekrivena limenim kućicama, no na otoku Migingo živi čitava zajednica. Ovaj neobični otočić na Viktorijinom jezeru smatra se jednim od najgušće naseljenih otoka na svijetu, a tijekom ribolovne sezone na njemu boravi i do 500 ljudi.

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Migingo se prostire na svega oko 2.000 četvornih metara, što je manje od polovice standardnog nogometnog igrališta. Unatoč tome, gotovo svaki centimetar otoka iskorišten je za život i rad, piše N1 Slovenija.

Kuće jedna do druge, gotovo bez slobodnog prostora

Na otoku gotovo da nema praznog mjesta. Improvizirane kuće od valovitog lima izgrađene su tik jedna uz drugu, a između njih vode uski prolazi kojima se dvije osobe jedva mogu mimoići.

Nema dvorišta, parkova ni zelenih površina, a svaki raspoloživi prostor služi za odlaganje ribarskih mreža, motora i druge opreme. Gledan iz zraka, Migingo izgleda poput gomile limenih krovova nasred jezera.

Iako posljednji službeni popis stanovništva iz 2009. bilježi 131 stanovnika, broj ljudi tijekom godine znatno varira. Za vrijeme ribolovne sezone na otok dolaze ribari iz okolnih zemalja pa broj stanovnika naraste na oko 500.

AFP/CARL DE SOUZA

Život bez luksuza, ali sa svim osnovnim sadržajima

Unatoč skučenom prostoru, stanovnici kažu da su se naviknuli na takav način života. Na Migingu djeluju male trgovine, barovi i ugostiteljski objekti u kojima se ribari okupljaju nakon povratka s jezera.

Pitka voda i ostale potrepštine dopremaju se čamcima s kopna, dok se električna energija osigurava agregatima i solarnim panelima.

Ribolov privlači ljude iz tri države

Glavni razlog zbog kojeg toliko ljudi živi na tako malom komadu zemlje jest Viktorijino jezero, jedno od najvažnijih ribolovnih područja u Africi.

Posebno je cijenjen nilski grgeč, riba koja se izvozi diljem svijeta i mnogim ribarima osigurava dobru zaradu. Upravo zbog toga na Migingu žive i rade ribari iz Kenije, Ugande i Tanzanije, koji su tijekom godina ovu stijenu pretvorili u živahno naselje.

Otok oko kojeg se spore dvije države

Migingo je godinama predmet teritorijalnog spora između Kenije i Ugande. Nesuglasice oko vlasništva povremeno su izazivale napetosti među ribarima i vlastima dviju zemalja, no svakodnevni život na otoku odvija se bez prekida.

Svakoga dana deseci čamaca isplovljavaju na jezero i vraćaju se s ulovom koji predstavlja glavni izvor prihoda za većinu obitelji koje ondje žive.

Dok god Viktorijino jezero bude obilovalo ribom, Migingo će ostati jedno od najneobičnijih i najgušće naseljenih mjesta na svijetu.