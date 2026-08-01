DHMZ objavio do kada će trajati velika opasnost od toplinskog vala u Hrvatskoj

Marko Seper/PIXSELL

Prema DHMZ-ovoj prognozi, u nedjelju pola Hrvatske bit će pod crvenim meteo-alarmom što znači da se vrlo velika opasnost od toplinskog vala očekuje u Kninu, Rijeci, Splitu i Dubrovniku, a u ponedjeljak vrlo velika opasnost proširit će se na Zagreb i zadržati u Rijeci.

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Vrlo velika opasnost od toplinskog vala pratit će Rijeku i riječko područje od nedjelje pa sve do srijede, dok će u Zagrebu i zagrebačkom području ta opasnost trajati tri dana zaredom, objavili su u subotu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Velika opasnost sutra se pak očekuje u Osijeku, Zagrebu i Karlovcu, a u Gospiću umjerena opasnost.

U ponedjeljak, 3. kolovoza, vrlo velika opasnost proširit će se na Zagreb i zadržati u Rijeci, dok će u ostalim regijama (Osijek, Karlovac, Gospić, Knin, Split, Dubrovnik) biti na razini velike opasnosti.

U utorak, 4. kolovoza, vrlo velika opasnost očekuje se u Osijeku, Zagrebu, Karlovcu, Kninu i Rijeci, dok će u Gospiću, Splitu i Dubrovniku biti velika opasnost.

U srijedu, 5. kolovoza, vrlo velika opasnost i dalje će vrijediti za Zagreb, Karlovac, Knin i Rijeku, dok će u ostalim regijama ostati velika opasnost.

Iz DHMZ-a savjetuju izbjegavanje izlaganja suncu u razdoblju od 10 do 17 sati, osobito djeci, trudnicama, starijim osobama i kroničnim bolesnicima, uz redovit unos tekućine i izbjegavanje naporne fizičke aktivnosti tijekom najtoplijeg dijela dana.