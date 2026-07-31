Razmišljate o preseljenju? Ovo su najbolje zemlje za život u 2026.

U istraživanju Expat Insider 2026 sudjelovalo je gotovo 8.000 iseljenika iz 162 različite nacionalnosti, koji su ocjenjivali zadovoljstvo životom u zemlji u koju su se preselili kroz pet kategorija: rad u inozemstvu, osobne financije, kvaliteta života, osnovni uvjeti za iseljenike te lakoća prilagodbe, piše Euronews.