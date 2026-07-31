Evo koja je na vrhu popisa
Razmišljate o preseljenju? Ovo su najbolje zemlje za život u 2026.
U Europi su se među deset najboljih našle Španjolska, Portugal i Luksemburg, no Panama je treću godinu zaredom zauzela prvo mjesto.
Panama je proglašena najboljom zemljom za iseljenike treću godinu zaredom, prema istraživanju koje je provela organizacija InterNations.
U istraživanju Expat Insider 2026 sudjelovalo je gotovo 8.000 iseljenika iz 162 različite nacionalnosti, koji su ocjenjivali zadovoljstvo životom u zemlji u koju su se preselili kroz pet kategorija: rad u inozemstvu, osobne financije, kvaliteta života, osnovni uvjeti za iseljenike te lakoća prilagodbe, piše Euronews.
Ova srednjoamerička država zauzela je drugo mjesto po lakoći prilagodbe, koja uključuje gostoljubivost lokalnog stanovništva i jednostavnost privikavanja na lokalnu kulturu, kao i drugo mjesto u kategoriji osnovnih uvjeta za iseljenike, koja obuhvaća lakoću dobivanja vize i snalaženja u administraciji.
Čak 87 posto iseljenika u Panami zadovoljno je životom u inozemstvu, u usporedbi sa svjetskim prosjekom od 70 posto, dok trećina njih želi ondje ostati trajno.
Na drugom mjestu našao se Meksiko, koji je bio najbolje ocijenjen upravo po lakoći prilagodbe zahvaljujući tome što je lako steći prijatelje i što se iseljenici osjećaju dobrodošlo.
Najzadovoljniji iseljenici žive na Tajlandu, koji je ukupno zauzeo treće mjesto. Čak 86 posto iseljenika izjavilo je da su ondje sretni, a 42 posto želi ostati zauvijek. Posebno hvale niske troškove života, koje je pozitivno ocijenilo 85 posto ispitanika, kao i pristupačno stanovanje koje je lako pronaći.
Kako je prošla Europa?
Samo su se tri europske zemlje našle među deset najboljih, a nijedna nije ušla među prvih pet.
Španjolska je zauzela šesto mjesto i najbolje je rangirana europska zemlja za iseljenike. Prvo mjesto osvojila je u kategoriji kvalitete života zahvaljujući ugodnoj klimi, brojnim aktivnostima izvan posla, povoljnom javnom prijevozu i dobrim mogućnostima za putovanja.
Susjedni Portugal zauzeo je osmo mjesto, pri čemu je bio četvrti u kategoriji osobnih financija i sedmi po lakoći prilagodbe.
Luksemburg je zaokružio prvih deset, zahvaljujući četvrtom mjestu u kategoriji rada u inozemstvu. Bio je najbolje ocijenjen po visini plaća i sigurnosti zaposlenja.
Kako bi neka država bila uključena u ukupni poredak, istraživanje je moralo ispuniti najmanje 50 iseljenika koji žive u toj zemlji. U 2026. godini ocijenjena je ukupno 31 država.
Na drugom kraju ljestvice našli su se Ujedinjeno Kraljevstvo, Turska, Njemačka i Norveška, koje su zauzele 28., 29., 30. i posljednje mjesto.
Iako se Norveška često nalazi među najsretnijim zemljama svijeta, čini se da iseljenici ne dijele isto mišljenje.
Norveška je završila na posljednjem mjestu po lakoći prilagodbe te na 30. mjestu po kvaliteti života i osobnim financijama.
Ni Njemačka nije prošla mnogo bolje. Završila je posljednja u kategoriji osnovnih uvjeta za iseljenike, pri čemu su ispitanici kao glavne probleme naveli digitalne usluge, administraciju, stanovanje i jezičnu barijeru.
Njemačka je također zauzela 28. mjesto po lakoći prilagodbe i 23. mjesto u kategoriji osobnih financija.
Najbolje zemlje za život iseljenika u 2026.
- Panama
- Meksiko
- Tajland
- Ujedinjeni Arapski Emirati
- Brazil
- Španjolska
- Singapur
- Portugal
- Malezija
- Luksemburg
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